Conciertos en CDMX hoy viernes 4 de septiembre: Yuridia y Siddhartha encabezan la cartelera

Es viernes y el cuerpo lo sabe, así que, si aún no tienes planes para este viernes 4 de septiembre, no te preocupes, pues en la CDMX siempre hay plan, ya sean conciertos o festivales, en la capital siempre hay algo qué hacer.

Desde conciertos de por, rock, regional, hasta festivales, aquí en adn noticias te contamos qué es lo que puedes hacer hoy en la Ciudad de México.

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¿Qué conciertos hay hoy 4 de septiembre en la CDMX?

Entre los shows que destacan para esta fecha están Yuridia, Tini Stoessel, Siddhartha y David Byrne, quienes llegarán a algunos de los recintos más importantes de la capital.

Yuridia

Yuridia se presentará en el Estadio GNP Seguros como parte de sus fechas en la Ciudad de México;la cantante mexicana llevará su propuesta de pop y baladas al escenario.

Tini Stoessel

El pop argentino también tendrá presencia este viernes con Tini Stoessel, quien llegará a la Arena Ciudad de México para encontrarse con sus seguidores.

La cantante se suma a la cartelera de septiembre en la capital con una presentación que seguramente hará cantar y bailar a sus fans.

Siddhartha

Para quienes prefieren una noche de rock alternativo, Siddhartha tendrá concierto en el Palacio de los Deportes.

El músico mexicano ofrecerá una de sus presentaciones en este recinto, después de haber iniciado sus fechas en la capital un día antes.

David Byrne

La propuesta más internacional de la jornada llegará de la mano de David Byrne, quien se presentará en el Teatro Metropólitan con su Who Is the Sky? Tour.

Y hay un detalle que lo hace todavía más especial: el exintegrante de Talking Heads tendrá tres conciertos consecutivos en la CDMX, programados para el 5 y 6 de septiembre.

Actividades GRATIS en la CDMX Hoy viernes 3 de septiembre

Si quieres salir a divertirte o distraerte de la ruda semana laboral, pero no quieres gastarte media quincena, entonces estas actividades que prepara la Ciudad de México te encantarán.

Conciertos GRATIS por el aniversario del Metro

La música será una de las protagonistas de este jueves con el Festival Musical del Metro CDMX, que se realiza en la Glorieta de Insurgentes como parte de los festejos por los 57 años del Sistema de Transporte Colectivo.

La jornada comenzará desde las 11:00 horas con Luca Orozco, posteriormente se presentarán Norteños Band, La Sonora Dinamita, Son Tepito y Sonora Son de Vida, para cerrar con Aarón y su Grupo Ilusión, agrupación que pondrá a bailar al público con sus clásicos y sí, la entrada es gratuita.

Llega el final de este segundo día por el #57AniversarioMetro con #SonoraSonDeVidaTropical con música que solo invita a bailar y celebrar. Y @AaronYsuGrupoO oficial con todo el sabor generacional de su cumbia.#57AñosEnMovimiento

¡Gracias por ser parte de esta fiesta que celebra… pic.twitter.com/RcZ6mOYjaj — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 3, 2026

Techxturas sonoras: homenaje a las poetas mexicanas

Si lo tuyo es algo más tranquilo, el Centro Cultural José Martí tendrá este jueves a las 18:00 horas el recital Techxturas sonoras: Homenaje a las poetas mexicanas, con Jairo Guerrero.

La actividad busca acercarse a la poesía mexicana desde la música y tendrá entrada libre, por lo que es otra opción para disfrutar de la tarde sin gastar.

Cine gratis en la Cineteca Nacional Chapultepec

También hay una opción para los amantes del cine; este jueves se proyectará “Animanimales”, una película animada de Julia Ocker, en una función al aire libre en la Cineteca Nacional Chapultepec.

La función está programada para las 13:00 horas y es de entrada libre, así que puede ser un buen plan si buscas algo diferente para comenzar la tarde.

Chinamperos: una mirada a Xochimilco

En el Centro Nacional de las Artes (Cenart) también habrá una actividad gratuita; a las 17:00 horas, en el Aula Magna José Vasconcelos, se proyectará el cortometraje Chinamperos: preservando prácticas agrícolas ancestrales en la Ciudad de México.

Después de la proyección habrá un diálogo sobre las prácticas agrícolas de Xochimilco, el cambio climático, la biodiversidad y los retos de los sistemas alimentarios, la entrada es libre.

¿Cómo estará el clima en CDMX este viernes 4 de septiembre?

Si ya tienes boleto para cantar a todo pulmón, también mete un paraguas en la mochila, pues este viernes se espera una mañana fresca y una tarde más cálida, pero con posibilidad de lluvias, tormentas eléctricas y hasta granizo en algunos puntos de la CDMX.

Así que, si vas a alguno de los conciertos de Yuridia, Tini, Siddhartha o David Byrne, más vale salir con tiempo y no confiarte del cielo azul: la lluvia podría querer convertirse en el artista sorpresa de la noche.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este viernes 4 de septiembre?

Y no se te olvide que, antes de arrancar rumbo al concierto, checa las placas, porque no todos los autos podrán salir a dar el rol.

Este viernes descansan los vehículos con engomado azul y terminación de placa 9 o 0, con holograma 1 o 2, de 5:00 a 22:00 horas.

Los vehículos con holograma 00 y 0 están exentos del programa regular; por ahora, el Hoy No Circula opera de manera normal.

Así que ya sabes: boleto, paraguas y revisar si tu coche circula, porque llegar tarde al concierto por la lluvia ya sería mala suerte, pero llegar y descubrir que tu auto no podía salir, peor.

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