Fecha y actividades del Festival del Pambazo, evento imperdible en Guanajuato

Para quienes disfrutan de la gastronomía mexicana se llevará a cabo el Festival del Pambazo un evento donde los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, catas y muchas actividades, conoce cuándo, dónde y todos los detalles.

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¿Cuándo y dónde será el Festival del Pambazo?

Durante el festival se reunirán cocineras tradicionales, artesanos y grupos musicales. El evento se llevará a cabo el sábado 5 de septiembre de las 12:00 a las 21:00 horas y el domingo 6 de septiembre de las 10:00 a las 20:00 horas en el Jardín Principal de San Francisco del Rincón en Guanajuato.

¿Qué habrá en el Festival del Pambazo?

A lo largo de todo el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de un área infantil, puestos de artesanías, venta de productos regionales y una deliciosa oferta gastronómica.

También habrá música en vivo, ballet y catas para complementar la propuesta del festival.

Origen del pambazo

El origen del pambazo se remonta a la época virreinal y se elaboraba con una mezcla de harinas de menor calidad, residuos de cernido y salvado y era un alimento económico y llenador.

Solo se vendía en tiendas conocidas como pulperías ubicadas en la periferia de la ciudad y fue en 1792 que los productores de pan solicitaron por medio del ribunal de la Fiel Ejecutoría, que las autoridades virreinales permitieran experimentar la elaboración de un pan de mediana calidad accesible para toda la población.

Ahora el pambazo se baña en salsa roja y se le puede llenar con diferentes guisos, uno de los más comunes es rellenarlo con papa, chorizo, queso, crema y lechuga.

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