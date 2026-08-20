Resultados Tris hoy jueves 20 de agosto de 2026: Estos son los números ganadores de la Lotería Nacional

¿Jugaste Tris este jueves? Saca ese boleto y échale un ojo, porque este 20 de agosto de 2026 la Lotería Nacional realiza sus cinco sorteos del día y quien sabe, puede que hoy sea tu día de suerte.

Así que no esperes más, que aquí en adn noticias te contaremos los resultados del Tris hoy, con los números ganadores de cada sorteo conforme sean publicados oficialmente.

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La jornada contempla Tris Medio Día, Tris de las Tres, Tris Extra, Tris de las Siete y Tris Clásico, así que guarda esta nota si quieres revisar todos los resultados en un solo lugar.

Resultados del sorteo #TrisMedioDía No. 36508 🎉

Los números ganadores fueron:✨ 8-8-7-4-4 ✨

¿Multiplicador? 👉 NO ❌

¡Muchas felicidades a los ganadores! pic.twitter.com/H3DAFDSK34 — Lotería Nacional (@lotenal) August 20, 2026

Resultados del Tris hoy jueves 20 de agosto de 2026

• Tris Medio Día: 36508 | número ganador: 8-8-7-4-4 | Multiplicador: NO

• Tris de las Tres: 36509 | número ganador: 2-9-7-0-1 | Multiplicador: SI

• Tris Extra: En proceso

• Tris de las Siete: En proceso

• Tris Clásico: En proceso

¿A qué hora salen los resultados del Tris hoy?

Si todavía estás esperando tu combinación de la suerte, estos son los horarios en los que se realizan los cinco sorteos del Tris:

• Tris Medio Día: 12:00 horas

• Tris de las Tres: 15:00 horas

• Tris Extra: 17:00 horas

• Tris de las Siete: 19:00 horas

• Tris Clásico: 21:00 horas

La Lotería Nacional publica las combinaciones ganadoras conforme se realizan los sorteos, por lo que los resultados pueden consultarse durante el transcurso del día.

¿Cómo saber si ganaste en el Tris?

Lo primero es revisar que los números de tu boleto coincidan con la combinación ganadora del sorteo correspondiente.

Si tu boleto resultó ganador, guárdalo muy bien, ya que es el comprobante que necesitarás para realizar el cobro del premio.

En el caso del Tris Multiplicador, primero debes acertar la combinación ganadora de Tris y posteriormente verificar si la esfera seleccionada fue verde o blanca, ya que esto determina si se aplica el multiplicador correspondiente.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio del Tris?

Si la suerte estuvo de tu lado, no dejes el boleto olvidado en la cartera, el cajón o entre los papeles del coche, pues la Lotería Nacional establece que los premios de sorteos electrónicos como Tris tienen una vigencia de 60 días naturales posteriores a la celebración del sorteo para ser cobrados.

Además, el boleto o constancia de participación debe conservarse en buen estado, pues es necesario para acreditar el premio.

¿Los premios del Tris pagan impuestos?

Si la suerte estuvo de tu lado, hay algo que debes considerar: los premios del Tris sí están sujetos al pago de impuestos en México.

El SAT establece que los ingresos obtenidos por premios de loterías, rifas, sorteos y concursos están sujetos al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La tasa federal es de 1% sobre el valor del premio, siempre que el impuesto local establecido por la entidad no exceda 6%; si el impuesto local supera ese porcentaje, la tasa federal puede ser de hasta 21%.

La buena noticia es que no tienes que hacer las cuentas tú solo al momento de cobrar, ya que el impuesto correspondiente se retiene directamente al pagar el premio, y el ganador debe recibir un comprobante en el que se indique el monto del premio y el impuesto retenido.

Si alguno de los números de tu boleto coincide con los resultados del Tris de hoy jueves 20 de agosto, primero revisa bien la combinación, guarda tu boleto como si fuera un tesoro y confirma el procedimiento para cobrar tu premio.

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