Ariana Grande acaba de cerrar una etapa que seguramente sus fans no van a olvidar tan fácil, pues la canten sorprendió a los arianators tras anunciar su decisión de alejarse de los reflectores y tomar un descanso.

La noticia llegó luego de dos meses de conciertos, looks espectaculares y mucho Eternal Sunshine, Ariana bajó el telón y soltó sus últimas palabras antes de alejarse un rato de los reflectores, pero ¿qué dijo antes de alejarse de los reflectores? Aquí en adn noticias te contamos cómo fue este emotivo cierre.

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Ariana Grande se despide entre lágrimas de sus fans

El último concierto de Ariana Grande tuvo un ingrediente que nadie esperaba, las “lágrimas”, esto debido a que la intérprete de “Thank U, next” cerró el Eternal Sunshine Tour el martes 1 de septiembre en el O2 Arena de Londres con su despedida de la vida pública y no pudo contener la emoción al hablar con el público.

Tras 41 presentaciones desde junio, Ariana Grande agradeció a sus seguidores por acompañarla durante el recorrido y reconoció lo especial que fue volver a compartir el escenario con ellos.

“Realmente, gracias desde el fondo de mi corazón, ha sido tan especial y siempre atesoraré esta experiencia”, dijo Grande, quien contuvo el llanto mientras se dirigía al público. “Tengo los mejores fans del mundo entero y siempre los he tenido”.

La despedida no fue cualquier cierre de gira, ya que la cantante también está a punto de comenzar una pausa de sus actividades y apariciones públicas, por lo que este encuentro con sus seguidores marcó el final de una etapa antes de bajar temporalmente el ritmo.

Este fue el último mensaje de Ariana Grande

Ariana Grande aprovechó sus últimos minutos sobre el escenario para agradecer el cariño que recibió durante la gira.

La artista también reconoció que despedirse no era sencillo y quiso dejar claro cuánto significó para ella compartir nuevamente estos momentos con sus fans.

“He amado cada minuto de esto con todos ustedes y solo quiero asegurarme de expresar lo agradecida que estoy”, agregó la cantante durante el concierto.

La escena terminó por convertirse en uno de los momentos más emotivos del cierre del Eternal Sunshine Tour; entre lágrimas, aplausos y un público que también acudió vestido al estilo de Ariana, la cantante puso punto final a sus presentaciones.

¿Por qué Ariana Grande se alejará de la vida pública?

Tranquilos, pues la despedida de la vida pública de Ariana Grande no quiere decir que abandonará definitivamente la música ni que se retirará de su carrera.

La cantante decidió tomarse solo un descanso, sus 5 minutos Milkyway, alejarse de la exposición pública después de terminar su gira; su equipo confirmó en agosto que Grande daría un paso atrás de sus trabajos y apariciones públicas debido al constante escrutinio al que ha estado sometida.

La decisión también llegó después de varias semanas en las que su apariencia física generó comentarios y especulaciones en redes sociales; sin embargo, Ariana ya había explicado que su pausa no fue una reacción impulsiva a esas conversaciones.

Durante uno de sus conciertos en Chicago, la cantante incluso dedicó varios minutos a explicar por qué decidió alejarse de los reflectores.

“Es algo que había decidido planear hace mucho tiempo y fue una decisión tomada desde un lugar reflexivo y empoderado”, afirmó ante el público. “Escuché que mis fans estaban preocupados porque la negatividad estaba arruinando las cosas para mí, pero eso no podría estar más lejos de la realidad”, sostuvo. “Hay momentos en los que es necesario establecer límites. Los seres humanos necesitan un descanso a veces”.

Con esto, Ariana Grande dejó claro que su pausa forma parte de una decisión personal que ya había contemplado y no de una despedida definitiva de la música.

Ariana Grande también dejó otro proyecto en pausa

La pausa de Ariana Grande no se queda únicamente en los conciertos, pues la cantante también salió del proyecto teatral Sunday in the Park with George, musical de Stephen Sondheim que estaba previsto para el West End de Londres y en el que compartiría escenario con Jonathan Bailey.

Su salida ocurre justo cuando termina una etapa especialmente intensa de trabajo, marcada por su gira y sus compromisos relacionados con la música y la actuación.

Por ahora, Ariana no ha establecido una fecha para regresar de lleno a las apariciones públicas ni a los escenarios.

Ariana Grande se aleja temporalmente de los reflectores con una última certeza para sus fans: “esta no es una despedida definitiva, sino una pausa”.

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