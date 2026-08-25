Resultados Tris hoy martes 25 de agosto: estos son los números ganadores de la Lotería Nacional

¿Y si hoy la suerte decidió ponerse de tu lado? Si jugaste Tris este martes 25 de agosto de 2026, llegó la hora de sacar el boleto y revisar esos cinco numeritos que podrían darte una buena noticia.

Los resultados del Tris de hoy se conocen a lo largo de la jornada, por lo que las combinaciones ganadoras se irán actualizando conforme la Lotería Nacional publique oficialmente cada resultado.

Así que no guardes todavía ese boleto, aquí podrás consultar los números ganadores del Tris del martes 25 de agosto, incluidos los resultados de Medio Día, De las Tres, Extra, De las Siete y Clásico.

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¿Cuáles son los resultados del Tris HOY martes 25 de agosto de 2026?

Si ya jugaste, paciencia: los cinco sorteos del Tris de hoy se realizan en diferentes momentos, por lo que algunos resultados todavía pueden estar pendientes.

Hasta el momento, la Lotería Nacional ha publicado estas combinaciones ganadoras:

• Tris Medio Día: sorteo 36533 | número ganador 6-6-7-9-7| Multiplicador: Sí

• Tris de las Tres: sorteo 36534 | número ganador 5-9-5-3-0 Multiplicador: No

• Tris Extra: Pendiente

• Tris de las Siete: Pendiente

• Tris Clásico: Pendiente

La información se actualizará conforme la Lotería Nacional dé a conocer oficialmente las combinaciones restantes.

¿A qué hora salen los resultados del Tris hoy?

Los resultados del Tris no aparecen todos al mismo tiempo, ya que la jornada contempla cinco sorteos que se realizan durante el día:

• Tris Medio Día

• Tris de las Tres

• Tris Extra

• Tris de las Siete

• Tris Clásico

Por eso, si entras a revisar y todavía falta alguna combinación, no significa que haya un problema con tu boleto: simplemente ese sorteo aún no se ha realizado o su resultado todavía no ha sido publicado oficialmente.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Tris?

Los números ganadores pueden verificarse directamente en el sitio oficial de la Lotería Nacional, donde se publican las combinaciones de cada sorteo y se indica si hubo Multiplicador.

También puedes consultar esta nota, que se actualizará conforme se conozcan los resultados del Tris de hoy martes 25 de agosto de 2026.

Lo importante es revisar cada número con calma y conservar tu boleto hasta confirmar si obtuviste algún premio.

¿Qué hacer si tus números del Tris resultaron ganadores?

Si alguno de los resultados coincide con tu jugada, primero revisa cuidadosamente tu boleto y confirma la combinación correspondiente.

Después, consulta los canales oficiales de la Lotería Nacional para conocer las condiciones de cobro del premio, y, por favor, no tires el boleto todavía: ese pequeño papel puede ser bastante más importante de lo que parece.

La suerte ya hizo su parte, ahora toca revisar esos números porque nunca se sabe cuándo un martes cualquiera puede terminar con una muy buena noticia.

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