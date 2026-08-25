Del flamenco al teatro: Lista de los mejores conciertos y otros eventos en la CDMX hoy 25 de agosto

El martes también hay varias cosas qué hacer en la CDMX. Aunque no lo creas, la capital mexicana cuenta con una de las agendas culturales más amplias a nivel global. Se trata de una ciudad viva que tiene los mejores conciertos y obras de teatro todos los días de la semana.

Si tienes tiempo libre, te contamos cuáles son las opciones disponibles para que aproveches al máximo la tarde de este martes 25 de agosto.

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¿Qué conciertos hay en la CDMX hoy 25 de agosto

La cartelera de la capital mexicana se pone internacional, pues este martes 25 de agosto, está en cartelera la Gala De Cierre del Festival Internacional de Flamenco MX 2026.

La cita es en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en la calle de Donceles 36, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Si estás buscando un plan para este martes, te contamos que aún hay boletos disponibles a precios muy accesibles.

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¿Cuáles son los conciertos más esperados del mes?

La CDMX es una de las paradas más importantes en la gira de cualquier artista nacional e internacional. Por esta razón, durante todo el año, la capital mexicana cuenta con una cartelera de primer nivel. Sin embargo, el mes de agosto promete eventos inolvidables. Estos son los conciertos más esperados de agosto:

Rosalía : Lunes 24, miércoles 26, viernes 28 y sábado 29 de agosto de 2026.

: Lunes 24, miércoles 26, viernes 28 y sábado 29 de agosto de 2026. Panteón Rococó : Miércoles 26 de agosto de 2026

: Miércoles 26 de agosto de 2026 Espinoza Paz : Miércoles 26 de agosto de 2026

: Miércoles 26 de agosto de 2026 Madreperla : Jueves 27 de agosto de 2026

: Jueves 27 de agosto de 2026 Víctor García : Jueves 27 de agosto de 2026

: Jueves 27 de agosto de 2026 Helloween : Viernes 28 de agosto de 2026

: Viernes 28 de agosto de 2026 No Te Va Gustar : Viernes 28 de agosto de 2026

: Viernes 28 de agosto de 2026 Camilo : Viernes 28 de agosto de 2026

: Viernes 28 de agosto de 2026 Enjambre : Sábado 29 y domingo 30 de agosto de 2026

: Sábado 29 y domingo 30 de agosto de 2026 Fey: Domingo 30 de agosto de 2026

Cartelera de teatros

Si lo tuyo es el teatro, te contamos que la CDMX tiene siempre opciones para cada día de la semana. Este martes 25 de agosto puedes encontrar en cartelera las siguientes puestas en escena:

Esquizofrenia : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde Ride The Cyclone El Musical : Teatro Xola Julio Prieto

: Teatro Xola Julio Prieto Te Quiero Hasta la Luna : Foro Lucerna

: Foro Lucerna Las Heridas del Viento: Teatro Milán

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