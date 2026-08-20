Batalla de AURA en CU: Fecha, sede y precio de inscripción para farmear en este torneo épico

Si estás listo para demostrar que eres un master cuando se trata de farmear aura, no te puedes perder la batalla épica que se llevará a cabo en Ciudad Universitaria (CU) el próximo lunes 24 de agosto de 2026.

Si farmear aura es lo tuyo, en adn Noticias, te tenemos todos los detalles de esta tendencia viral.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué es farmear aura?

Farmear proviene del verbo en inglés to farm (cultivar) y se usa en los videojuegos para describir la acción repetitiva de recolectar recursos, dinero, oro o puntos con la finalidad de mejorar o volver más fuerte a un personaje. El aura es la elegancia, el carisam o la seguridad de una persona.

“FARMEAR AURA”, LA NUEVA TENDENCIA VIRAL QUE CONQUISTA A LOS JÓVENES



Una nueva tendencia se ha popularizado entre los jóvenes en redes sociales: “farmear aura”, una expresión utilizada para describir acciones destinadas a proyectar carisma, seguridad, estilo y una actitud… pic.twitter.com/RbvgOPv3VE — Alerta Noticias (@alertanoti) August 20, 2026

Por lo tanto, farmear aura es una tendencia de internet y de la Generación Z, que consiste en acumular puntos imaginarios de estilo, carisma o presencia mediante los siguientes recursos:

Hacer poses icónicas como posturas de superhéroes

como posturas de superhéroes Bailes y pasos virales como el famoso six seven

como el famoso six seven Mantener la compostura, reaccionar con total seriedad o indiferencia ante situaciones caóticas, extrañas o divertidas donde otros perderían la calma

reaccionar con total seriedad o indiferencia ante situaciones caóticas, extrañas o divertidas donde otros perderían la calma Improvisación de rimas o estilo

¿Qué son los torneos de aura?

Un torneo de aura de la Generación Z consiste en una competencia viral, en donde los jóvenes se reúnen en espacios públicos para demostrar quién tiene más estilo, presencia, carisma o actitud a través de poses, caminatas, gestos o situaciones cómicas evaluadas por los aplausos del público.

¡Los jóvenes ahora compiten por “farmear aura”! 😎



La nueva tendencia consiste en acumular “puntos de aura” al realizar movimientos virales, poses o emotes en espacios públicos para ganar la competencia 🔥



El fenómeno, inspirado en los videojuegos, ya se extiende por… pic.twitter.com/ptkSoswmBx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 20, 2026

¿Cuándo y dónde es la Batalla de Aura en CU?

Ahora que ya conoces que es farmear aura, te urge enterarte de que las batallas de aura ya son una realidad entre la Generación Z de la CDMX y, este lunes 24 de agosto llegan a CU.

Sede: Las Islas de CU

Fecha: Lunes 24 de agosto

Hora: 13:00 horas

Inscripción: 5 pesos

Prepara tus mejores poses y lánzate a farmear aura en Ciudad Universitaria, el premio será el dinero acumulado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.