Si hoy jugaste al Tris de la Lotería Nacional, llegó el momento de sacar ese boleto que quizá ya revisaste más de una vez “por si acaso”; este miércoles 19 de agosto de 2026 se realizan los cinco sorteos del día y aquí podrás consultar los números ganadores del Tris hoy, conforme sean publicados oficialmente.

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La jornada contempla Tris Medio Día, Tris de las Tres, Tris Extra, Tris de las Siete y Tris Clásico, así que guarda esta nota porque iremos agregando cada resultado conforme avance el día.

Ya puedes consultar los resultados de nuestros sorteos de las tres:#TrisDeLasTres No. 36504.

Números Ganadores: ✨ 4-4-1-7-9 ✨

Multiplicador: ✅ SÍ #ChispazoDeLasTres No. 12199.

⭐ 01-06-07-15-22 ⭐ pic.twitter.com/wX1BduZSwx — Lotería Nacional (@lotenal) August 19, 2026

Resultados del Tris hoy miércoles 19 de agosto de 2026

Por ahora, Lotería Nacional ya publicó los resultados de Tris Medio Día y Tris de las Tres; estos son los números ganadores:

• Tris Medio Día: 36503 | número ganador: 6-1-8-7-4 | Multiplicador: NO

• Tris de las Tres: 36504 | número ganador: 4-4-1-7-9 | Multiplicador: SI

• Tris Extra: En proceso

• Tris de las Siete: En proceso

• Tris Clásico: En proceso

¿A qué hora salen los resultados del Tris hoy?

Si todavía estás esperando tu combinación de la suerte, estos son los horarios de los cinco sorteos que Lotería Nacional realiza diariamente:

• Tris Medio Día: 12:00 horas

• Tris De las Tres: 15:00 horas

• Tris Extra: 17:00 horas

• Tris De las Siete: 19:00 horas

• Tris Clásico: 21:00 horas

¿Cómo cobrar un premio del Tris?

Si tus números aparecen entre los ganadores, primero guarda bien tu boleto o constancia de participación.

La Lotería Nacional señala que este comprobante es necesario para realizar el cobro del premio.

El pago está sujeto a los requisitos establecidos por la institución y, dependiendo del monto, puede realizarse en distintos puntos de pago.

¿Los premios del Tris pagan impuestos?

Los premios se consideran cantidades brutas, por lo que pueden aplicarse las retenciones fiscales correspondientes.

El reglamento del Tris establece que al momento de realizar el pago se descuentan y retienen los impuestos que determinen las leyes aplicables.

Así que, si esos cinco números resultaron ser los buenos, primero respira, antes de empezar a repartir el premio entre la familia, hay que considerar las retenciones que correspondan.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio del Tris?

No dejes el boleto olvidado en una bolsa, un cajón o, peor todavía, entre los papeles del coche, pues, de acuerdo con la información financiera de la Lotería Nacional, los premios de sorteos electrónicos, incluido Tris, tienen una vigencia de 60 días naturales posteriores a la celebración del sorteo para ser cobrados.

Después de ese periodo se consideran premios caducos, por eso, si resultaste ganador, revisa cuanto antes las condiciones de pago, conserva tu comprobante y no esperes hasta el último momento para hacer el trámite.

Si la suerte estuvo de tu lado este 19 de agosto, conserva tu comprobante, revisa las condiciones para cobrar y, por favor, no se lo cuentes a todo el grupo de WhatsApp todavía, primero confirma, respira y después vemos si toca invitar los tacos.

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