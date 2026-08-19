Museo de la Inquisición en CDMX tendrá recorrido nocturno de brujas y leyendas

En el Centro Histórico podemos encontrar muchos museos antiguos y si quieres vivir una experiencia escalofriante no te puedes perder el recorrido nocturno con brujas y leyendas, aquí te compartimos todos los detalles.

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Fechas y precios del recorrido nocturno de brujas y leyendas

Este recorrido nocturno con brujas y leyendas se llevará a cabo el sábado 22 y 29 de agosto a las 19:00 y 20:30 horas y el domingo 23 y 30 de agosto a las 19:00 horas. La cita es en el Museo de la Inquisición ubicado en la Calle Tacuba 76 en el Centro Histórico.

Los boletos tienen un precio de 390 pesos general y 369 pesos niños de 10 a 14 años y adultos mayores con credencial INAPAM y se pueden adquirir en el siguiente enlace. El cupo esta limitado a 35 personas por horario así que te recomendamos darte prisa para que no te quedes fuera.

¿Qué habrá en el recorrido nocturno?

La experiencia comienza con la llegada al Museo que ha sido escenario de fenómenos sobrenaturales y el inquisidor te acompañará a recorrer 4 salas donde te contarán la historia del Santo Oficio y cómo muchas mujeres fueron acusadas de practicar hechicería.

Conocerás instrumentos de tortura como La Rueda y el Potro y se contarán 4 leyendas:

La Bruja Maldonado: una mujer conocida por sus oraciones para los males y conjuros.

La Bruja Sin Nombre: hizo pacto con el diablo para impedir la unión de dos amantes.

La Mometzcopinqui: condenada por su fecha de nacimiento, estará obligada a vestir la piel del guajolote.

La Mulata de Córdoba: acusada de practicar hechicería, esta célebre mujer nunca envejecía a pesar de sus años.

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