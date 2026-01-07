Six Flags inaugura la montaña rusa más rápida del mundo para los amantes de la adrenalina

Si eres de los amantes de la adrenalina y la velocidad en juegos mecánicos te sugerimos comenzar a ahorrar, pues el pasado 31 de diciembre de 2025 abrieron oficialmente las puertas de Six Flags Qiddiya City en Arabia Saudita, el cual fue presentado como el parque de diversiones más innovador hasta el momento.

Este parque de diversiones cuenta con un total de 28 atracciones entre las cuales se encuentra el juego mecánico llamado ‘Falcon’s Flight’, considerado como la montaña rusa más rápida del mundo, así como otros que rompieron récords a nivel mundial por altura, tipo de dinámica y demás.

¿Cómo es el recorrido de la nueva montaña rusa en Six Flags?

De acuerdo con la información oficial sobre la montaña rusa Falcon’s Flight de Six Flags , ésta puede alcanzar una velocidad de hasta 250 kilómetros por hora en un recorrido de poco más de cuatro kilómetros, los cuales cuentan con curvas, subidas y bajadas a altas velocidades.

Entre las especificaciones generales del juego, se encuentran los siguientes puntos:

Altura de 195 metros

Caída principal de 158 metros de altura

Longitud de 4.2 kilómetros

Velocidad máxima de 250 kilómetros por hora

Duración de 3 minutos y 35 segundos

Juegos y atracciones en Six Flags Qiddiya City

Más allá de esta montaña rusa considerada como las más rápida del mundo, Six Flags Qiddiya City cuenta con la atracción llamada Iron Rattler, destacada por contar con la inclinación más pronunciada del parque de diversiones y del mundo entero.

Por otro lado, también está la montaña rusa “Spitfire” de triple lanzamiento y el cual promete elevar la adrenalina de todas y todos los asistentes al parque de diversiones en Arabia Saudita.

¿Cuál es la montaña rusa más grande de México?

Vale la pena mencionar que en nuestro país la montaña rusa más alta y la más rápida no son necesariamente las mismas, pues el Superman de Six Flags cuenta con una altura de 67 metros (de estructura) y una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora.

