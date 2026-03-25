¡Alohomora! Lanzan el primer tráiler de la serie de Harry Potter

Harry Potter es una de las sagas más conocidas de todo el mundo y HBO lanzó el primer tráiler que se presenta como una adaptación fiel a la historia creada por J.K Rowling y aquí te compartimos todos los detalles.

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Lanzan primer tráiler de la serie de Harry Potter

Según el primera vistazo, la temporada comenzará con el descubrimiento de Harry como mago y su llegada a Hogwarts. Ahí comenzará la aventura donde conocerá a su mejores amigos, enemigos y una amenaza que irá creciendo con el paso del tiempo.

En el video podemos ver cómo Harry conoce a Hermione, Ron, Hagrid y cuando se encamina a su primer juego de quidditch con su Nimbus 2000. Además, lo más destacado es la aparición de Severus Snape interpretado por Paapa Essiedu.

¿Quiénes son los actores de la serie de Harry Potter?

Como en la saga original, la serie estará protagonizada por tres personajes:

Dominic McLaughlin como Harry Potter

Arabella Stanton como Hermione Granger

Alastair Stout como Ron Weasley

Mientras que John Lithgow será Albus Dumbledore, Janet McTeer interpretará a Minerva McGonagall, Paapa Essiedu tendrá el papel de Severus Snape y Nick Frost será Rubeus Hagrid. Luke Thallon será Quirinus Quirrell y Paul Whitehouse Argus Filch.

El elenco completo estará integrado por:

Katherine Parkinson interpretará a Molly Weasley, Lox Pratt será Draco Malfoy y Johnny Flynn encarnará a Lucius Malfoy. Bel Powley y Daniel Rigby darán vida a Petunia y Vernon Dursley. Bertie Carvel será Cornelius Fudge. Mientras que algunos de los estudiantes que aparecerán serán:

Leo Earley como Seamus Finnigan

Alessia Leoni como Parvati Patil

Sienna Moosah como Lavender Brown

Orson Matthews como Oliver Wood

Asha Soetan como Angelina Johnson

Eire Farrell como Katie Bell

Ethan Smith como Lee Jordan

India Moon como Hannah Abbott

¿Cuándo se estrenará la serie?

La serie Harry Potter y la Piedra Filosofal se estrenará en Navidad de 2026, así que cada vez se acerca más la llegada de los magos más famosos del mundo.

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