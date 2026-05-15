Con la llegada de la primavera podemos disfrutar de muchas actividades y una de las más esperadas es la Feria de la Pitaya 2026 donde los asistentes pueden deleitar su paladar con esta fruta que tiñe los mercados de rojo, amarillo y morado, así que para que no te la pierdas, aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Qué habrá en la Feria de la Pitaya 2026?

La Feria de la Pitaya es uno de los eventos más destacados en Zapopan donde podrás disfrutar de esta fruta en diferentes presentaciones. Su producción se concentra entre mayo y junio y tiene una duración estimada de entre 6 a 8 semanas.

Este fruto se caracteriza por su dulzura y textura, así que si quieres probarla el barrio de Las 9 Esquinas en el Centro Histórico es el lugar ideal pues hay 120 comerciantes que ofrecen este manjar.

Puedes encontrar pan, tamales, mermeladas, cajeta y miel. También hay aguas frescas, nieves, licores, ponches, “hielitos”, salsas, chiles, todo hecho con pitaya.

¿Cuándo y dónde?

La Feria de la Pitaya 2026 se llevará a cabo desde ahora hasta el 30 de junio en Andador Aurelio Ortega, colonia Tepeyac, frente al parque Villa Fantasía en Zapopan y estará abierto en un horario de las 08:00 a las 20:00 horas.

La Feria de la Pitaya ya está en Zapopan. 👁️👄👁️

Vente a probar el delicioso sabor y tradición de la fruta más esperada del año, una experiencia que no te puedes perder.🌵✨

📅 Del 21 de abril al 30 de junio

🕐 8:00 am a 8:00 pm

📍 Andador Aurelio Ortega, colonia Tepeyac,… pic.twitter.com/XnuScw0I2R — Gobierno de Zapopan (@ZapopanGob) May 13, 2026

Beneficios de la pitaya

La pitaya o fruta del dragón es un fruto hidratante que tiene Vitamina C y antioxidantes como fenoles, betacianinas y betalaínas que multiplican su capacidad para absorber radicales libres.

Contiene vitaminas B1, B2, y B3 que ayudan a hidratar la piel y combatir enfermedades cutáneas. Aporta muy pocas calorías pues tiene muy poco contenido en hidratos de carbono. Sus semillas son comestibles y ricas en fibra y contienen ácidos grasos.

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