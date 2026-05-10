Megadeth en la Arena CDMX y los mejores conciertos este 11 de mayo; sedes y horarios

Los conciertos en la CDMX hoy 11 de mayo tienen como protagonista a Megadeth, una de las bandas más importantes del thrash metal, que regresa a la Arena CDMX este lunes con un show que promete reunir a miles de fans en la capital del país. Además, la cartelera cultural incluye espectáculos en vivo, musicales y obras de teatro para todos los gustos.

La Ciudad de México arranca la semana con una agenda llena de rock y actividades para quienes buscan planes después del trabajo o simplemente disfrutar de la música y el entretenimiento en vivo.

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¿A qué hora es el concierto de Megadeth en la CDMX?

El concierto de Megadeth en México se llevará a cabo este lunes 11 de mayo en la Arena CDMX, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco. De acuerdo con información publicada por plataformas de eventos y boletaje, las puertas abrirán alrededor de las 19:00 horas y el show principal iniciaría entre las 21:00 y 21:30 horas.

La agrupación liderada por Dave Mustaine incluyó una segunda fecha en la capital mexicana tras la alta demanda de boletos para su gira. Entre las canciones que podrían sonar durante el concierto destacan “Symphony of Destruction”, “Hangar 18”, “Peace Sells” y “Tornado of Souls”.

Además, el evento forma parte de la gira “This Was Our Life”, considerada por muchos fans como una de las más esperadas del año en la escena metalera.

Los conciertos más esperados en la CDMX en mayo

Además del concierto de Megadeth en la Arena CDMX, mayo tendrá presentaciones de artistas nacionales e internacionales en distintos recintos de la capital.

Entre los eventos más buscados por los capitalinos destacan shows de rock, pop, regional mexicano y música alternativa en lugares como el Palacio de los Deportes, Auditorio Nacional, Foro Sol y Teatro Metropólitan.

J Balvin (Palacio de los Deportes): 14 y 15 de mayo

(Palacio de los Deportes): 14 y 15 de mayo Tecate Emblema (Autódromo Hermanos Rodríguez): 16 y 17 de mayo.

(Autódromo Hermanos Rodríguez): 16 y 17 de mayo. Korn (Palacio de los Deportes): 19 de mayo

(Palacio de los Deportes): 19 de mayo Mon Laferte (Palacio de los Deportes): 29 y 30 de mayo

Lista de las mejores obras de teatro en cartelera este lunes 11 de mayo

Para quienes prefieren actividades culturales, las obras de teatro CDMX continúan siendo una de las opciones favoritas para cerrar el día. En la cartelera destacan las siguientes opciones:

Defendiendo al Cavernícola con Cesar Bono: Nuevo Teatro Libanés

Hedda: Foro Lucerna

Payaso: Teatro Xola Julio Prieto

DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos: Teatro SOGEM Wilberto Cantón

Préndeme el Musical: Teatro Milán

La recomendación para quienes planean asistir a alguno de estos eventos es revisar horarios, disponibilidad y opciones de transporte con anticipación, ya que varios recintos esperan una alta afluencia de personas durante la noche de este 11 de mayo.

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