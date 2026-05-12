Si no tienes planes para este fin de semana y quieres vivir una tarde diferente con deliciosas cervezas, comida y viendo una película épica, pues Picnic Chelero es la opción ideal, te contamos cuándo, dónde y qué habrá.

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Actividades del Picnic Chelero en CDMX

Cerveza Nómada llevará a cabo su Picnic Chelero donde los asistentes podrán disfrutar de grifo abierto con 4 opciones de cerveza a elegir de las 13:00 a las 17:30 horas. Habrá venta de hot dogs y pizza y se proyectará la película Star Wars: El Imperio Contraataca.

Fecha, lugar y precios

Este imperdible evento se realizará el próximo sábado 16 de mayo en Cervecería Nómada ubicado en Avenida Tláhuac 128, Santa Isabel Industrial en Iztapalapa. Es ideal para ir con tus amigos o pareja.

Tipos de cerveza artesanal

La cerveza artesanal se clasifica en las familias Ale, Lager, IPA, Pale Ale, Stout/Porter, Blonde Ale y Witbier y su diferencia radica en la selección de la levadura, el nivel de tostado de la malta y la cantidad del lúpulo utilizado.

Ale

IPA tiene alto amargor y aromas intensos.

Pale Ale equilibrada entre el dulzor de la malta y el amargor del lúpulo.

Stout y Porter con notas de café, chocolate y maltas tostadas, suelen ser intensas y cremosas.

Belgian Ale con toques especiados y frutales con graduación alcohólica alta.

Saison seca, compleja, afrutada y refrescante

Lager

Pilsner

Lager artesanal

Bock

Trigo y ácidas

Witbier

Hefeweizen

Sour

Por color

Pálidas/Rubias

Ámbar/Tostadas

Oscuras/Negras

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