Despechadas, Estela Nuñez y Jorge Muñiz, los mejores conciertos para celebrar a Mamá en la CDMX

Si todavía no sabes cómo celebrar el 10 de mayo, los conciertos por el Día de las Madres en CDMX 2026 se perfilan como una de las mejores opciones para consentir a mamá con música, nostalgia y mucha fiesta. Desde espectáculos de despecho para cantar a todo pulmón hasta veladas románticas con grandes voces como Estela Núñez y Jorge Muñiz, la capital tendrá eventos para todos los gustos.

Este año, la cartelera destaca por reunir artistas icónicos y shows que prometen llenar teatros y auditorios durante el fin de semana del Día de las Madres.

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¿Qué conciertos hay en el Auditorio Nacional este 8 de mayo?

Uno de los eventos que más expectativa ha generado es “Despechadas”, el espectáculo musical que reúne canciones de desamor, empoderamiento y clásicos que varias generaciones conocen perfectamente.

El concierto se ha convertido en uno de los favoritos para salir entre amigas, hermanas o incluso con mamá, gracias a un repertorio lleno de temas populares que van desde baladas hasta regional mexicano y pop latino.

Celebra a mamá con divas de la música como: Rocío Banquells, María Conchita Alonso, Kalafe, Manoella, María Del Sol, entre otras.

Estela Nuñez y Jorge Muñiz se unen para celebrar a Mamá

Para las mamás amantes de la música romántica, la presentación de Estela Núñez y Jorge Muñiz promete una velada cargada de nostalgia.

“El Coque” Muñiz tiene fieles seguidores gracias a su estilo romántico y carisma en el escenario. Sus presentaciones suelen incluir clásicos de la música mexicana y momentos de interacción con el público que convierten el concierto en una experiencia cercana y emotiva.

Por su parte, Estela Nuñez es reconocida por éxitos que marcaron generaciones y por mantener una conexión especial con el público adulto contemporáneo. Sus conciertos suelen combinar boleros, baladas y temas clásicos ideales para celebrar el Día de las Madres.

Ambos se presentan con el show Celebrando a Mamá en el Teatro Metropólitan, en punto de las 20:00 horas.

Las mejores obras de teatro para celebrar a mamá en la CDMX

Si tu mamá es fan de las obras de teatro, la CDMX cuenta con una agenda teatral con opciones para todos los gustos. Este viernes 8 de mayo están en cartelera las siguientes puestas en escena:

Las Leonas : Teatro México, a las 18:30 horas

: Teatro México, a las 18:30 horas El Sótano : Teatro Fernando Soler, a las 19:00 horas

: Teatro Fernando Soler, a las 19:00 horas Matilda El Musical Con Lara Campos: Centro Cultural Teatro I, a las 19:30 horas

Con Lara Campos: Centro Cultural Teatro I, a las 19:30 horas El Fantasma de la Ópera : Teatro de los Insurgentes, as las 20:00 horas

: Teatro de los Insurgentes, as las 20:00 horas Mentiras el Musical : Teatro Aldama, a las 20:00 horas

: Teatro Aldama, a las 20:00 horas Perfume de gardenia: Teatro San Rafael, a las 20:00 horas

Puedes conocer la cartelera completa en este ENLACE.

Elige el evento ideal para regalarle a mamá una experiencia inolvidable, este fin de semana de Día de las Madres.

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