Tulio y Juan Carlos Bodoque regresan a México con la expo Museo 31en Tijuana

En México, una de las series más queridas por chicos y grandes es 31 Minutos; han tenido conciertos y exposiciones en México y para que ningún fan se quede sin conocer a Tulio y Juan Carlos Bodoque, anunciaron que Museo 31 llegará a una nueva ciudad.

Museo 31 llega a Tijuana

El Museo Franz Mayer y Aplaplac presentan la imperdible muestra Museo 31 en Tijuana tras el gran éxito en Chile donde recibió más de 100 mil visitantes, CDMX con más de 300 mil y Monterrey con 100 mil .

Durante el recorrido de la exposición los visitantes podrán ver a los títeres originales, sets ambientados, ver videos, escuchar canciones clásicas e inéditas que te llevaran a un viaje a la nostalgia y al detrás de cámaras de uno de los programas más queridos en Latinoamérica.

Fechas, ubicación y precios de Museo 31

La exposición Museo 31 estará disponible del 7 de marzo al 7 de junio de 2026 en el Centro Cultural Tijuana (CECUT) ubicado en P de los Héroes 9350 en la Zona Urbana Río Tijuana 22010.

El CECUT tiene un horario de martes a domingo de las 10:00 a las 18:00 horas siendo el último acceso a las 17:00 horas.

La entrada tiene un precio de 190 pesos de martes a viernes y 220 pesos sábado y domingo; estudiantes, maestros y personas con credencial INAPAM pagan 160 pesos. Pueden ingresar gratis los niños menores de 6 años.

Historia de 31 Minutos

El programa 31 Minutos es un programa de televisión chileno creado por Aplaplac, propiedad de Pedro Peirano y Álvaro Díaz que comenzó a transmitirse el 15 de marzo de 2003 por la señal de Televisión Nacional de Chile. Se centra en las aventuras del equipo de un noticiero con poco prestigio donde siempre ocurre algo inesperado. Sus notas son bastante ridículas pero también educativas y dejan un mensaje explícito.

