Festival del queso, café y chocolate tendrá catas y experiencias sensoriales en Tepotzotlán

México se caracteriza por su riqueza gastronómica y las tradiciones artesanales y por ello se llevará a cabo el Festival del queso, café y chocolate para deleitar a los asistentes con productos que forman parte del patrimonio y para que no te lo pierdas aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Qué habrá en el festival?

Durante el evento habrá más de 50 productores y emprendedores que elaboran quesos, café y chocolate. Además podrás disfrutar de experiencias sensoriales y educativas como cata especializada de chocolates. Podrás conocer el proceso, aromas y sabores del cacao a través del maridaje de 18 diferentes chocolates acompañados de vinos queretanos, mezcales oaxaqueños y quesos poblanos.

Se realizará una cata guiada por el maestros José Brito quien compartirá conocimientos sobre la tradición quesera en México y dará una plática sobre la correcta degustación de mezcal y la diversidad de agaves. Los visitantes podrán degustar la tlayuda de insectos de la chef Fabiola Martínez y preparaciones como tortas con mole de Acteal, tortas de bacalao y especialidades de la cocina argentina.

Fecha, lugar y precios del evento

La entrada al festival tendrá un costo de 30 pesos en preventa en línea y 40 pesos en taquilla, con tu boleto podrás participar para ganar pases dobles para la cata de chocolates que tiene un valor de mil 600 pesos y la rifa de dos cafeteras. En el lugar habrá un espacio tipo picnic para que los asistentes disfruten los productos adquiridos.

Se llevará a cabo el 18 de abril de las 12:00 a las 20:00 horas y el 19 de abril de las 10:00 a las 18:00 horas en el Gran Hotel Real ubicado en Av. Benito Juárez No. 35 en el Barrio Texcacoa a dos cuadras del centro de Tepotzotlán y de Museo Nacional del Virreinato. Habrá estacionamiento gratuito para los asistentes.