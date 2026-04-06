Los fenómenos naturales que debes ver al menos una vez en la vida

Si te consideras todo un viajero profesional, hay por lo menos cuatro fenómenos naturales que no te puedes perder debido a su majestuosidad, así que toma nota para que vayas planeando tus próximas vacaciones y por su puesto ¡no olvides la cámara!

Indonesia, Colombia, Venezuela y Estados Unidos son las naciones que albergan algunos de los fenómenos naturales más impresionantes del mundo y cada año reúnen a miles de turistas.

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Volcán de fuego azul

El volcán Kawah es uno de los volcanes más famosos de Indonesia y cada año acapara el turismo por su lago en medio del cráter con 200 metros de profundidad. El agua tiene una tonalidad turquesa, cargada de ácido y niveles muy altos de ácido clorhídrico.

Río de Colores en Colombia

El Río de Colores se ubica en la Sierra de la Macarena, en el municipio de Caño Cristales, a unos 400 km al sur de Bogotá, Colombia.

Se le apoda como "el río de los cinco colores" o "el arcoíris líquido", pues tiene tonos azulados, amarillentos y rojizos. Este fenómeno natural solo se puede disfrutar pocas semanas en otoño, atrayendo a miles de turistas.

Huracanes que impactarán en territorio mexicano este 2026 Los huracanes son fenómenos naturales que representan un riesgo para la población; el SMN dio detalles sobre los ciclones en 2026. 31 marzo, 2026

Cielo eléctrico en Venezuela

"El relámpago del Catacumbo" es un conjunto de grandes tormentas eléctricas que iluminan el cielo de Venezuela cada año, a las orillas del lago Maracaibo.

Este espectáculo que pone de punta hasta a los caza tormentas, ocurre entre abril y noviembre, periodo en el cual se registran un millón 600 mil rayos cada año.

Cascada de fuego en EUA

La cascada Horsetail Fall es apodada como "Cascada de fuego", debido a que durante unos minutos y por pocos días parece ser lava, debido al ángulo del Sol

Se ubica en el parque nacional Yosemite, en California, Estados Unidos (EUA) y para que este fenómeno se presente se deben de dar varios factores, entre ellos el que haya nevado y una buena temperatura diurna.

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