Quesadillas, mole, buñuelos y música en el Festival Michoacán 2026 en CDMX
¿Eres de los que disfruta de la gastronomía mexicana? El Festival Michoacán 2026 es una gran opción pues habrá comida, bebidas, música y muchas actividades.
Si quieres disfrutar de un evento lleno de tradición, música, danza y gastronomía no te puedes perder el Festival Michoacán en Los Pinos un evento que permite que la diversidad cultural del estado se exprese en uno de los espacios públicos más importantes del país.
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¿Qué habrá en el Festival Michoacán en Los Pinos?
La gastronomía es uno de los protagonistas de este festival pues son platillos que se realizan en las Cocinas de Humo Cencalli y podrás probar:
- Espinazo de cerdo en guajillo
- Aporreado de carne seca de res
- Toqueros
- Postre de panochas de ajonjolí con melaza
- Carnitas michoacanas
- Quesadillas y tacos de chori queso
- Carne enchilada
- Chorizo
- Churipo
- Buñuelos
- Mole
- Uchepos
- Tamales
Además podrás comprar productos originarios de Michoacán como:
- Rompope
- Papas
- Limón en polvo
- Bolsas
- Piezas de cobre
- Alfarería vidriada
- Nieves
- Productos de alfarería
Y para amenizar el evento habrá música en vivo y danzantes.
✨¡#Michoacán llega a CDMX!— Plan Michoacán (@planmichoacan25) March 31, 2026
Disfruta música, danzas y gastronomía típica en el Festival Michoacán en Los Pinos
📅 11-12 de abril⏰ 10:00-17:00 h
¡Celebra nuestras raíces y sabores! 🌟🇲🇽#PlanMichoacán #LosPinos #FestivalMichoacán #CDMX@cultura_mx @CC_LosPinos @GobMichoacan pic.twitter.com/POszAgIjUQ
¿Cuándo y dónde será el Festival Michoacán 2026?
Este imperdible evento se llevará a cabo el 11 y 12 de abril de las 10:00 a las 17:00 horas. La entrada es gratuita y la sede serán Los Pinos ubicado en Calzada del Rey s/n, Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
La forma mas sencilla de llegar en transporte público es en el Metro, solo debes bajar en la estación Constituyentes de la Línea 7 y caminar sobre Molino del Rey hasta llegar a la entrada del recinto.
Así que aparta la fecha para que disfrutes en familia de este evento que tendrá de todo un poco.
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