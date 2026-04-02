Quesadillas, mole, buñuelos y música en el Festival Michoacán 2026 en CDMX

Si quieres disfrutar de un evento lleno de tradición, música, danza y gastronomía no te puedes perder el Festival Michoacán en Los Pinos un evento que permite que la diversidad cultural del estado se exprese en uno de los espacios públicos más importantes del país.

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¿Qué habrá en el Festival Michoacán en Los Pinos?

La gastronomía es uno de los protagonistas de este festival pues son platillos que se realizan en las Cocinas de Humo Cencalli y podrás probar:

Espinazo de cerdo en guajillo

Aporreado de carne seca de res

Toqueros

Postre de panochas de ajonjolí con melaza

Carnitas michoacanas

Quesadillas y tacos de chori queso

Carne enchilada

Chorizo

Churipo

Buñuelos

Mole

Uchepos

Tamales

Además podrás comprar productos originarios de Michoacán como:

Rompope

Papas

Limón en polvo

Bolsas

Piezas de cobre

Alfarería vidriada

Nieves

Productos de alfarería

Y para amenizar el evento habrá música en vivo y danzantes.

¿Cuándo y dónde será el Festival Michoacán 2026?

Este imperdible evento se llevará a cabo el 11 y 12 de abril de las 10:00 a las 17:00 horas. La entrada es gratuita y la sede serán Los Pinos ubicado en Calzada del Rey s/n, Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

La forma mas sencilla de llegar en transporte público es en el Metro, solo debes bajar en la estación Constituyentes de la Línea 7 y caminar sobre Molino del Rey hasta llegar a la entrada del recinto.

Así que aparta la fecha para que disfrutes en familia de este evento que tendrá de todo un poco.

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