¡Vive la fiebre del futbol! EN VIVO desfile de Catrinas Mundialistas hoy 22 de marzo en CDMX

Este domingo 22 de marzo, la Ciudad de México (CDMX) se llena de tradición y futbol con el Desfile de Catrinas Mundialistas, un evento que forma parte del ambiente previo al Mundial 2026.

Para quienes no puedan asistir de manera presencial, existe la opción de seguir el recorrido completamente en vivo a través de plataformas digitales.

🇲🇽📷 | No te pierdas el Mega desfile de "Catrinas", del Ángel de la Independencia hacia la explanada de Bellas Artes.

Inicio del recorrido: ⏰14:00 horas Conoce las alternativas viales y no olvides seguir las indicaciones del personal de #Tránsito. pic.twitter.com/H9EnZvShNx — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 22, 2026

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¿Dónde ver en vivo el desfile de Catrinas Mundialistas hoy?

El desfile puede seguirse en tiempo real mediante cámaras en vivo de la plataforma Webcams de México, que cuenta con distintos puntos estratégicos de la capital.

A través de estas transmisiones, los usuarios pueden observar el paso del contingente por zonas clave como el Ángel de la Independencia, el Paseo de la Reforma y la zona del Palacio de Bellas Artes.

Estas cámaras funcionan las 24 horas y permiten cambiar de ubicación, por lo que se convierten en una alternativa para no perder detalle del evento, especialmente para quienes se encuentran fuera de la ciudad o prefieren evitar aglomeraciones, debido a que el Gobierno de la CDMX no dio una transmisión en vivo.

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Ruta y horario del desfile de Catrinas Mundialistas en CDMX

El evento comenzó desde las 08:00 horas con la concentración de participantes, quienes se dieron cita en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para prepararse con maquillaje y vestuarios.

El recorrido arrancó a las 14:00 horas y contempla un trayecto por algunas de las avenidas más emblemáticas de la capital: Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la explanada del Palacio de Bellas Artes.

Se prevé que el desfile tenga una duración de varias horas, por lo que las transmisiones en vivo permiten seguirlo prácticamente de inicio a fin.

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Catrinas y futbol: así se vive el ambiente rumbo al Mundial 2026

El Desfile de Catrinas Mundialistas combina dos elementos icónicos: la tradición mexicana de las calaveras elegantes, inspiradas en la obra de José Guadalupe Posada, y la pasión por el futbol.

Los participantes portan playeras de la Selección Mexicana y caracterizaciones alusivas al Día de Muertos, generando una imagen única que busca proyectar la identidad cultural del país ante la cercanía del Mundial 2026.

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