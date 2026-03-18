La importancia de la Luna nueva en el calendario astronómico; hora y cómo verla

La Luna tiene diferentes fases a lo largo del mes y cuando es nueva se ubica entre la Tierra y el Sol por lo que el lado de nuestro satélite que enfrenta a la Tierra no está iluminado y es más difícil verla con claridad y aquí te explicamos todo sobre esta fase.

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Luna nueva de marzo

El 19 de marzo a las 01:23 horas GMT será la Luna nueva que marca el inicio de una nueva fase lunar y destaca porque el cielo estará más oscuro en la noche y se podrán ver mejor las estrellas y los planetas.

Durante esta fase, la Luna nueva sale por el este alrededor del amanecer y se pone por el oeste al atardecer y el punto más alto en el cielo es al medio día.

¿Por que es tan importante la Luna nueva?

En el calendario astronómico la Luna nueva no solo marca un cambio, pues también tiene implicaciones científicas y culturales como:



Inicio del ciclo lunar

Influencia en mareas

Referencia de calendarios tradicionales

Condiciones ideales para observar el cielo

¿Cómo ver la Luna nueva?

Si quieres observar el cielo durante la Luna nueva existen aplicaciones que pueden ayudarte como Sky Tonight. Una vez que tengas la app selecciona la pestaña "Luna" en el calendario y podrás conocer los horarios exactos de salida y puesta del satélite.

Además, en esta fase la Luna aparece como un disco oscurecido en el cielo y puedes disfrutar de las estrellas si el cielo está despejado.

VIDEO: Ya viene la Luna fría o Luna de la noche larga