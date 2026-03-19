Este es el tour oculto bajo la Catedral de la CDMX que pocos conocen

La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México (CDMX) ofrece una experiencia poco conocida bajo su estructura, un recorrido guiado por sus niveles subterráneos. Este tour permite explorar espacios históricos que normalmente no están abiertos al público, incluyendo zonas vinculadas a la época virreinal.

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Las catacumbas en CDMX se convirtieron en una opción atractiva para quienes buscan planes distintos en el Centro Histórico. Con acceso limitado y guía especializado, esta actividad combina historia, arquitectura y relatos que transforman la visita tradicional al recinto.

¿En qué consiste el recorrido por las catacumbas?

El recorrido lleva a los visitantes por áreas subterráneas de la Catedral, donde se revelan espacios como criptas y antiguos puntos ceremoniales. Un guía explica detalles históricos poco difundidos:



Incluye zona del coro

Acceso a catacumbas virreinales

Punto del antiguo Templo de Tonatiuh

Esta experiencia destaca por mostrar una perspectiva distinta del edificio. Permite entender su evolución y el contexto cultural que lo rodea.

Precio y duración del tour

El acceso tiene un costo de $150 por persona. La duración aproximada es de una hora, lo que permite un recorrido completo sin resultar pesado.

El precio lo posiciona como una actividad accesible dentro de la oferta cultural del Centro Histórico. Resulta ideal para turistas y locales.

¿Qué secretos y datos descubrirás?

Durante el recorrido se explican aspectos estructurales y simbólicos del recinto. También se abordan temas históricos relacionados con las catacumbas:



Hundimiento de la Catedral

Restos humanos y su origen

Peso estimado de 189 mil toneladas

Estos datos enriquecen la experiencia. Cambian la percepción del lugar y refuerzan su valor histórico.

Horarios de los recorridos

Los tours inician a las 13:00 horas. No existe un calendario fijo, ya que depende de la disponibilidad.

Esta dinámica permite flexibilidad, aunque exige planificación previa. La demanda puede variar según la temporada.

¿Cómo reservar y confirmar tu lugar?

La reservación se realiza vía telefónica. El número disponible es 56 4389 2411 para:



Confirmación de fechas

Consulta de disponibilidad

Resolución de dudas

Contactar con anticipación asegura lugar. Los grupos suelen ser reducidos.

Consejos útiles para tu visita

Para disfrutar el recorrido conviene tomar precauciones básicas. El acceso incluye zonas con escaleras



Llega con anticipación

Usa calzado cómodo

Considera combinar con visita general

Seguir estas recomendaciones mejora la experiencia. Permite aprovechar al máximo este recorrido único en la ciudad.