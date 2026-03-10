Destinos de México donde tu dinero rinde más al comer para gastar más en viajar

Viajar por México y disfrutar de su gastronomía sin gastar demasiado todavía es posible. A lo largo del país existen ciudades donde comer es barato gracias a los mercados tradicionales, fondas familiares y restaurantes locales que ofrecen menús completos a precios razonables.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Para quienes buscan precios accesibles durante un viaje o una escapada de fin de semana, estas ciudades destacan por su variedad culinaria, costos moderados y experiencias culturales. Además, muchas cuentan con hospedaje económico y actividades turísticas que permiten aprovechar al máximo el presupuesto.

Ciudades de México donde comer barato

En estos lugares es posible disfrutar desde antojitos regionales hasta menús completos por precios menores a los de destinos turísticos masificados:



Oaxaca de Juárez

Puebla

Mérida

Tuxtla Gutiérrez

Morelia

Xalapa

Campeche

Saltillo

Aguascalientes

Pachuca

Tlaxcala

En estos destinos, la cocina local conserva su esencia y mantiene precios moderados, lo que permite a viajeros y locales disfrutar de platillos tradicionales sin afectar el presupuesto.

Costos de hospedaje económico en estas ciudades

Además de permitir comer barato, estas ciudades ofrecen hospedaje accesible para viajeros que desean recorrer México sin gastar demasiado. Los precios pueden variar según la temporada, pero existen opciones económicas en hostales, hoteles sencillos y posadas familiares.

Los rangos aproximados de hospedaje por noche en 2026 son:



Entre 400 y 700 pesos en ciudades como Pachuca, Xalapa o Tuxtla Gutiérrez

Entre 450 y 750 pesos en destinos como Puebla, Morelia o Campeche

Entre 500 y 850 pesos en lugares turísticos como Oaxaca o Mérida

Estos costos permiten planear viajes económicos sin sacrificar comodidad ni ubicación cercana a zonas turísticas.

Actividades turísticas que puedes hacer en cada destino

Además de su gastronomía económica, estas ciudades destacan por su riqueza cultural, histórica y natural. Muchos de sus principales atractivos se pueden visitar caminando o con transporte público económico.

Algunas actividades recomendadas incluyen:



Explorar centros históricos declarados Patrimonio de la Humanidad

Visitar mercados tradicionales y probar comida local

Recorrer zonas arqueológicas y museos

Pasear por malecón, plazas o calles coloniales

Descubrir cenotes, montañas o paisajes naturales

Estas experiencias permiten combinar turismo cultural con gastronomía regional sin elevar demasiado el gasto del viaje.

Consejos para comer barato durante tus viajes

Expertos en turismo económico recomiendan buscar restaurantes frecuentados por habitantes locales. Los mercados municipales, fondas y loncherías suelen ofrecer los precios más bajos y porciones abundantes. También resulta útil:



Comer en mercados o cocinas económicas

Evitar zonas altamente turísticas

Preguntar a locales por lugares recomendados

Aprovechar menús del día o comidas corridas

Comparar precios antes de elegir restaurante

Con estas estrategias, es posible disfrutar de la gastronomía mexicana, viajar más seguido y mantener el presupuesto bajo control.