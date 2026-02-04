¡Imperdible! Habrá concierto para homenajear a José José y Juan Gabriel en Bellas Artes

José José y Juan Gabriel son dos de los artistas más destacados de México y por ello, habrá un homenaje en el Palacio de Bellas Artes como parte de la nueva temporada de la Compañía Nacional de ópera (CNO).

Concierto para homenajear a José José y Juan Gabriel

La música popular mexicana ha dado grandes exponentes y José José y Juan Gabriel son dos artistas que han dejado un importante legado en la música de México, América Latina y el mundo. Ambos cuentan con un gran catálogo de baladas románticas con géneros como la ranchera, el jazz y el pop.

Este concierto estará a cargo del tenor Arturo Chacón Cruz y bajo la dirección de Abdiel Vázquez donde se espera que canten canciones como "Querida" y "El Triste".

El concierto se llevará a cabo el próximo 8 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en el Palacio de Bellas Artes ubicado en Avenida Juárez s/n en el Centro Histórico de la CDMX.

Los precios de los boletos varían dependiendo de la zona y los puedes adquirir en el siguiente enlace .

Celebraron el cumpleaños de Juan Gabriel

Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez fue un prolífico cantautor mexicano que vendió más de 30 millones de discos. Falleció a los 66 años.

José José fue un icónico cantante, músico y actor mexicano con una trayectoria de más de 50 años que destacó en géneros como el pop latino, bolero y balada romántica.

