14 de febrero a 85 metros de altura en cabinas VIP de la Rueda de la Fortuna de Parque Aztlán en CDMX

Este Día del Amor y la Amistad, la CDMX ofrece un escenario espectacular para quienes buscan salir de la rutina y tocar el cielo. Si estás planeando tu cita romántica del 14 de febrero, la rueda de la fortuna del Parque Aztlán 360, ubicada en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, se posiciona como la opción más original y conmovedora de la temporada.

Alejados del bullicio y con la ciudad a sus pies, las parejas pueden disfrutar de un momento íntimo a 85 metros de altura. Esta atracción no es solo un paseo mecánico; se ha transformado en un destino gastronómico y visual que promete convertir una simple salida en un recuerdo imborrable para celebrar el amor.

¿En qué consiste la experiencia en cabina VIP?

La propuesta se centra en la exclusividad y la comodidad dentro de una cabina privada diseñada para el romance. Durante un recorrido extendido de aproximadamente 40 minutos, las parejas disfrutan de aire acondicionado, servicio personalizado y, un detalle clave, conexión Bluetooth para ambientar el paseo con su propia lista de reproducción romántica.

Esta atmósfera íntima se complementa con una vista panorámica inigualable de la capital mexicana. Mientras la rueda gira suavemente, los asistentes degustan alimentos y bebidas seleccionados, convirtiendo la cabina en un pequeño restaurante flotante ideal para declaraciones de amor o aniversarios.

Paquetes y precios por persona

Para adaptarse a distintos gustos y presupuestos, Aztlán 360 ofrece menús variados que elevan la experiencia culinaria. Es importante revisar la disponibilidad, ya que los costos pueden tener ligeros ajustes por temporada:



Bronce ($968 MXN): Baguette de carnes frías (opción vegana), frituras y refresco

Plata ($1,125 MXN): Tabla de quesos y carnes frías, nueces, aceitunas, pan y refresco

O ro ($1,871 MXN): Chapata española con jamón serrano, queso manchego, arúgula, aderezo de frutos rojos, frituras y mini vino tinto

Platino (~$4,900 MXN por pareja): Paquete especial reportado para San Valentín con extras románticos exclusivos

Estas opciones están diseñadas para grupos pequeños de 2 a 4 personas, garantizando que la atención y el espacio se mantengan privados y confortables.

Horarios disponibles

La flexibilidad es parte del encanto de este plan, operando de martes a domingo. Generalmente, los recorridos inician a la 1:00 p.m. y finalizan a las 7:00 p.m. entre semana, extendiéndose hasta las 9:00 p.m. los fines de semana, permitiendo elegir entre un atardecer dorado o las luces nocturnas de la ciudad.

Es vital considerar que los recorridos salen cada hora en punto. Se recomienda llegar con suficiente antelación para realizar el registro sin prisas y aprovechar cada minuto de esta experiencia elevada.

¿Cómo reservar?

Debido a la alta demanda por el 14 de febrero, la anticipación es obligatoria. Las reservas se gestionan exclusivamente a través de la plataforma Fever (buscando "Cabinas VIP Aztlán") o en su sitio web directo, donde podrás seleccionar fecha, hora y el paquete deseado.

Asegurar tu lugar con días o semanas de antelación es la única forma de garantizar disponibilidad. Este proceso digital facilita la organización, permitiéndote llegar al parque con la tranquilidad de que tu cabina VIP está lista para despegar.

