Para lo que estresa una cerveza; llega la Feria Nacional de la Michelada 2026 en Cholula Puebla

Entre tanto estrés y rutina diaria no hay nada como una buena miche y este año como ya es una tradición llegará la Feria Nacional de la Michelada, un evento lleno de color, música, actividades, sabor y obviamente cerveza. En esta ocasión las chelitas estarán presentes durante 5 días de actividades en el evento y promete ser una gran festividad.

Esta es la segunda vez que se organiza la Feria Nacional de la Michelada en Cholula Puebla y contará con más de 100 exponentes que ofrecerán sus deliciosas mezclas a base de cerveza para deleitar a los cientos de personas que se esperan que visiten el lugar en busca de las mejores miches de México.

¿Cuándo y dónde es la Feria de la Michelada 2026?

La fecha está dada y serán los próximos jueves 12, viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de marzo de 2026 cuando puedas disfrutar de la Feria de la Michelada en Cholula, Puebla. Esto a diferencia de ediciones anteriores abre el espectro de días para beneplácito de los asistentes y de quien ande por aquella zona del bajío del país para poderse dar una escapada y echarse una miche.

Artistas confirmados en la Feria Nacional de la Michelada 2026

A través de las redes sociales del evento ya son varios los artistas que se han confirmado para esta edición de la Feria Nacional de la Michelada en Cholula, Puebla entre los que destacan Dani Flow y Muelas de Gallo entre otros. En el evento habrá DJ's, grupos versátiles y toda una gama de presentaciones para todos los gustos, sin olvidar que la entrada es gratuita.

Así que ya lo sabes este mes de marzo es tiempo de miches y la Feria de la Michelada 2026 es una gran opción.

