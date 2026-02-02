inklusion.png Sitio accesible
Pocos lo saben: esta chocolatería mexicana es ideal para regalar en San Valentín por sus buenos precios

Una marca ofrece chocolates y dulces clásicos a precios accesibles, con opciones para todos los gustos y presupuestos este 14 de febrero.

Tiempo Libre

Escrito por:  Tatiana Cuschnir

Elegir un regalo para San Valentín no siempre implica gastar de más, y en México existe una chocolatería tradicional que puede ser una alternativa práctica y económica. Se trata de Bremen, una fábrica familiar con más de ocho décadas de trayectoria, reconocida por su amplia variedad de chocolates y dulces que hoy se consiguen tanto en tiendas físicas como en su tienda en línea oficial.

Una chocolatería mexicana con tradición familiar

Bremen se mantiene como una empresa familiar y forma parte de la historia dulce del país. Su catálogo incluye productos clásicos que han acompañado a varias generaciones, desde chocolates sólidos hasta dulces rellenos y golosinas tradicionales.

Entre su oferta destacan opciones pensadas para regalar en fechas especiales, como San Valentín, gracias a presentaciones pequeñas, cajas surtidas y sabores que combinan chocolate con rellenos tradicionales.

Qué productos puedes regalar en San Valentín

La chocolatería cuenta con muchas opciones que se ajustan a distintos presupuestos, ideales para un detalle romántico. Entre los productos disponibles se encuentran:

  • Chocolates y tablillas en distintas presentaciones
  • Trampados y caramelos tradicionales
  • Cerezas cubiertas de chocolate y cerezas al licor
  • Malvaviscos, jaleas y coberturas
  • Cocoa y productos para repostería

Estas alternativas permiten armar regalos personalizados sin necesidad de recurrir a marcas costosas o ediciones limitadas.

Precios accesibles y compra en línea

Uno de los mayores atractivos de Bremen son sus precios. A través de su página oficial se pueden encontrar opciones económicas para San Valentín, como:

  • Bolsa de tesoritos rellenos de cajeta: 102.87 pesos
  • ChocoToon: 15.93 pesos
  • Cerize Dark Pouch: 97.50 pesos
  • Caja de 16 tablillas de Meme: 65.07 pesos
  • Bote de Chocoloso: 227.07 pesos
  • Caja con 12 tablillas de Finissimo: 755.19 pesos
  • Caja de Gatucos Dark: 75.06 pesos

CDMX

