Escapadas románticas en México para disfrutar en pareja lejos del turismo masivo
Viajar sin aglomeraciones y en pareja es posible en estos Pueblos Mágicos de México que combinan calma, experiencias, naturaleza y precios accesibles.
Viajar en pareja sin multitudes se ha convertido en una prioridad para quienes buscan descanso, conexión y experiencias auténticas. En México, varios Pueblos Mágicos mantienen un perfil bajo pese a su riqueza natural, cultural y gastronómica, lo que los vuelve ideales para escapadas románticas.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos
Durante todo el año, especialmente en temporada baja, estos destinos permiten recorrer calles tranquilas, disfrutar paisajes sin prisas y acceder a hospedaje y actividades a costos moderados, sin sacrificar calidad ni encanto.
Los 9 Pueblos Mágicos sin multitudes para parejas
- Palizada, Campeche
- Copala, Sinaloa
- Calvillo, Aguascalientes
- Isla Aguada, Campeche
- Valle de Allende, Chihuahua
- Santa Rosalía, Baja California Sur
- Candela, Coahuila
- Copainalá, Chiapas
- Batopilas, Chihuahua
Destacan por su ritmo pausado y entornos naturales bien conservados. Son opciones poco saturadas frente a otros destinos más populares.
Su relevancia radica en ofrecer experiencias íntimas y sostenibles, alineadas con una tendencia creciente hacia el turismo consciente y de bajo impacto.
Presupuesto aproximado
Los costos por pareja oscilan entre 3,000 y 10,000 pesos por fin de semana, con opciones de hospedaje económico, gastronomía local y tours accesibles. Esto amplía el acceso a viajes frecuentes sin una alta carga financiera.
Expertos en turismo señalan que estos precios favorecen escapadas cortas y repetidas a lo largo del año.
Recomendaciones de viaje
La mayoría se alcanza por carretera o transporte regional, lo que facilita la planeación. Elegir temporada baja y hospedajes locales mejora la experiencia y reduce costos.
A futuro, se espera mayor promoción de estos Pueblos Mágicos como alternativas al turismo saturado.
Actividades para hacer en pareja en cada lugar
- Palizada, Campeche: Paseos en lancha por el río al atardecer, ideales para disfrutar del paisaje, observar fauna y compartir cenas románticas con mariscos locales en un ambiente sereno
- Copala, Sinaloa: Caminatas por calles empedradas y miradores naturales que permiten vistas panorámicas de la sierra, acompañadas de degustaciones de postres y cocina regional
- Calvillo, Aguascalientes: Recorridos por huertos de guayaba y paseos junto a la Presa de Malpaso, perfectos para picnics tranquilos y actividades al aire libre sin aglomeraciones
- Isla Aguada, Campeche: Tours en lancha para el avistamiento de delfines y caminatas por el malecón, combinados con atardeceres frente al mar y descanso en hamacas
- Valle de Allende, Chihuahua: Visitas a huertas nogaleras y paseos por paisajes abiertos, ideales para conversaciones pausadas y observación de cielos estrellados
- Santa Rosalía, Baja California Sur: Exploración de su arquitectura histórica de influencia francesa y caminatas costeras que culminan en cenas con vista al mar
- Candela, Coahuila: Relajación en aguas termales naturales y cabalgatas por entornos semidesérticos, una opción para desconectarse y convivir sin prisas
- Copainalá, Chiapas: Ascensos a miradores y participación en actividades culturales locales, que permiten conocer tradiciones vivas y disfrutar de la gastronomía regional
- Batopilas, Chihuahua: Recorridos por barrancas, ríos y misiones históricas, pensados para parejas que buscan aventura moderada y contacto profundo con la naturaleza
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.