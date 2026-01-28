Un destacado influencer en gastronomía asegura que el mejor taco de suadero de México está en este lugar de CDMX

En la Ciudad de México , hablar de tacos de suadero es meterse en terreno serio. Sin embargo, hay un sitio que fue recomendado por un influencer gastronómico. Se trata de Tacos Charly, una taquería que volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que Soy el Arturito la señalara como el lugar donde se come el mejor suadero del país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El ritual para comer en Tacos Charly

Parte de la experiencia comienza incluso antes de probar el primer taco. Aquí no se paga directo en la barra ni se aceptan tarjetas. El proceso es sencillo pero particular: llegas a caja, pides, te entregan un ticket y con él pasas a la plancha para que empiecen a preparar tu orden.

Por qué el suadero de este lugar es distinto

Según el influencer, el secreto no está solo en la carne, sino en cómo se trabaja. El suadero se cocina lentamente, se sirve sudado, en trozos pequeños o en piezas grandes que recuerdan más a un brisket que a un taco común.

En el video, explica que el taco es suave, jugoso y con un sabor que engancha desde el primer bocado. Además, hay una salsa roja ahumada que muchos consideran la clave del lugar. No pica de más, pero potencia el sabor de la carne y convierte cada taco en algo difícil de olvidar.

Lo que más se pide en Tacos Charly:

Taco de suadero tradicional en trozos

Taco de suadero en pieza grande

Taco de lengua (solo para probar, según el influencer)

Volcán con carne y queso

Salsas roja ahumada y verde clásica

#foodreviews #tacos #taqueria ♬ sonido original - El Arturito @soyelarturito Tacos Charly, CDMX! 🇲🇽🌮 Para muchos el mejor suadero del país, llevaba años queriendo venir a esta taquería pero no se había armado, no mames como sigo soñando con estos pinshis taquitos. La neta el suadero picadito con esa salsa de los dioses, ahumadita es una locura. Si es el mejor suadero que he probado pero por muchos niveles, está como en una categoría diferente este taco, si está lejos para mi, y siempre está llenísimo, pero ya estoy planeando mi siguiente visita, es una locura este lugar. Bien merecida su Guía Michelin! Aunque si están pesaditos, por eso me acompañaron mis TUMS para seguir comiendo con ganas. #tums .mx #Publicidad

¿Vale la pena frente a otros tacos famosos?

Para Soy el Arturito, la respuesta es clara. Asegura que, comparados con estos, otros tacos de suadero quedan varios escalones abajo. Incluso menciona que el tamaño, el sabor y la textura hacen que este lugar juegue en otra liga, sobre todo cuando se elige el suadero troceado, que equilibra mejor carne y grasa.

Eso sí, recomienda no exagerar con los vegetales y apostar por lo simple: carne, salsa, limón y nada más.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.