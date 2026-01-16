Última llamada en Monterrey: Tarjeta Regia Plus 2026 dará este dinero a mujeres que cumplan estos requisitos

El Gobierno Municipal de Nuevo León acelera la entrega de apoyos económicos para miles de familias. La Tarjeta Regia Plus 2026 mantiene su enfoque en Monterrey y garantiza dinero a mujeres que cumplen criterios oficiales, con depósitos bimestrales adelantados por decisión municipal para fortalecer ingresos familiares locales.

Rafael Ramos, secretario de Participación Ciudadana, confirmó que el programa social mantiene activa la inscripción de nuevas beneficiarias. Las oficinas municipales atienden dudas sobre requisitos y afiliación para quienes desean acceder a este recurso económico destinado a fortalecer la economía familiar regiomontana.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto dinero dará Tarjeta Regia Plus a las mujeres en 2026?

El programa municipal otorga 2 mil pesos cada dos meses a través de tarjetas electrónicas . Este apoyo bimestral beneficia a más de 45 mil mujeres registradas en el padrón oficial del Gobierno de Monterrey que cumplen con los criterios establecidos.

El dinero depositado únicamente se utiliza en establecimientos afiliados como Soriana, Farmacias del Ahorro y Farmacias Guadalajara. Las beneficiarias adquieren alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad sin posibilidad de retiro en efectivo, garantizando el uso directo del recurso.

Los requisitos para recibir la Tarjeta Regia Plus Monterrey

Las mujeres de 18 a 62 años con residencia comprobada en Monterrey pueden solicitar este beneficio. El programa contempla un padrón total de 45 mil beneficiarias activas durante el presente ejercicio fiscal.

Documentación necesaria para el registro:

Credencial para votar vigente (INE)

Número telefónico de contacto activo

Comprobante de domicilio reciente ubicado en Monterrey

CURP actualizado

¿Dónde y cómo tramitar la Tarjeta Regia Plus 2026 en Monterrey?

Ingresa al portal oficial: Accede al sitio web

Accede al Carga tu documentación: Sube fotografía de tu INE y completa el formulario con datos personales

Sube fotografía de tu INE y completa el formulario con datos personales Recibe código único: El sistema genera un número de identificación para dar seguimiento a tu solicitud

El sistema genera un número de identificación para dar seguimiento a tu solicitud Espera llamada de verificación: Personal del programa contacta telefónicamente para confirmar información

Personal del programa contacta telefónicamente para confirmar información Obtén tu tarjeta: Si apruebas el proceso, recibirás indicaciones para recoger tu plástico en el lugar designado

Las solicitantes también pueden acudir presencialmente a la Secretaría de Participación Ciudadana, ubicada en Maderería Victoria, cruce de Calzada Madero y Corona. El personal municipal ofrece asesoría personalizada sobre el programa, resuelve dudas y brinda orientación completa sobre la documentación requerida.