Cascadas congeladas del municipio de La Perla desatan furor y se convierten en un nuevo destino turístico en México

Las bajas temperaturas que se registran durante el invierno en la zona serrana del municipio de La Perla, en Veracruz , han transformado nacimientos de agua y caídas naturales en imponentes cascadas de hielo. El espectáculo ocurre en la comunidad de Potrero, cerca del volcán Pico de Orizaba.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Las cascadas congeladas en La Perla impulsan el turismo de aventura

De acuerdo con autoridades locales, este fenómeno natural se presenta cuando las temperaturas descienden a cero grados o menos, provocando que el agua que brota del volcán se solidifique y forme estructuras alargadas de hielo. Estas postales son poco habituales en México, y han comenzado a posicionar a la región como un nuevo punto de interés para el turismo ecológico y de montaña.

El presidente municipal de La Perla, Miguel Ángel Bautista García, señaló que el gobierno local apuesta por el desarrollo del turismo de naturaleza en la zona de las Altas Montañas, con énfasis en el entorno del Parque Nacional Pico de Orizaba. La intención es generar actividad económica para las comunidades cercanas y, al mismo tiempo, promover la conservación del entorno natural.

Seguridad, rutas y recomendaciones para los visitantes

Ante el aumento de visitantes, personal de Protección Civil y de la Policía Municipal realiza recorridos preventivos para garantizar la seguridad de quienes se acercan a la zona. Desde la cabecera municipal de La Perla, camionetas trasladan a los grupos hasta la congregación de Potrero, donde se localizan cabañas como El Lince, punto habitual de descanso antes de iniciar las caminatas hacia las cascadas.

El recorrido es ideal para el senderismo y el turismo de aventura, ya que atraviesa paisajes de alta montaña y comunidades como Potrero Alto. Las autoridades recomiendan acudir bien preparados, ya que el frío puede ser intenso. Entre las principales sugerencias destacan:

Uso de ropa térmica y resistente al frío

Botas adecuadas para senderismo

Equipo básico de protección ante bajas temperaturas

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.