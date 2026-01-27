Acertijo visual y reto matemático: ¿Qué cerilla hay que mover para que 6 + 4 = 4?

Hoy te proponemos un acertijo visual con cerillos que es de los más ingeniosos que circulan en redes. A simple vista, es una operación matemática absurda: 6 + 4 = 4

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿De qué se trata el acertijo matemático de los cerillos?

Cualquiera diría que está mal… y tendría razón. Pero el reto no es corregir la cuenta con lápiz y papel. La regla es clara: Solo puedes mover un cerillo de cualquier parte de la ecuación para que el resultado sea matemáticamente correcto.

No se vale eliminar cerillos, ni añadir nuevos, ni cambiar los números por otros arbitrarios. Solo reubicar una. ¿Puedes resolverlo en 30 segundos? Menos del 10% de los usuarios lo logran sin ayuda.

Mira bien cada cerillo: la solución del acertijo visual está en una solo de ellos. Mueve solo un cerillo, ¿pero de dónde?

El 6 está hecho con 6 cerillos.

El + con 2.

El 4 con 4.

El resultado 4 también con 4.

Tu instinto te dirá: “mueve un cerillo del 6 para que sea un 0, y ya tienes 0 + 4 = 4”.

Pero… ¿es esa la única solución? En realidad, hay dos respuestas válidas, pero solo una es la que los creadores del reto consideran "elegante".

¿Cómo resolver el reto matemático de los cerillos?

La mayoría se enfoca en los números… pero el verdadero truco está en el signo de suma (+). Si tomas una de los cerillos verticales del signo “+” y la colocas sobre el “6” para convertirlo en un “8”.

A su vez, al quitar el cerillo vertical del “+”, este se convierte en un “–”. Al añadir esa misma cerilla en la parte superior izquierda del “6”, este se transforma en un “8” (cerrando el círculo superior). Resultado: 8 – 4 = 4.

Esta solución demuestra pensamiento lateral: no cambiar lo obvio, sino reconfigurar el contexto completo.

Si bien la solución “0 + 4 = 4” también es matemáticamente válida, pero requiere mover un cerillo del “6” al centro para abrirlo… y en muchos diseños, eso no se considera “un solo cerillo”, sino una modificación ambigua. La solución con el “8” es la más aceptada.

¿Por qué este acertijo es ideal para entrenar tu cerebro?

Este reto viral combina:

Lógica matemática básica (operaciones simples).

Percepción visual de formas (cómo se construyen los dígitos).

Pensamiento lateral (cambiar el enfoque del problema).

Además, expertos en neurociencia consideran que este tipo de ejercicios:

Mejoran la resolución de problemas en situaciones reales.

Fomentan la creatividad, al obligarte a ver más allá de lo evidente.

Fortalecen la memoria operativa, ya que debes mantener varias posibilidades en mente.

Favorecen el envejecimiento saludable del cerebro, especialmente en personas mayores de 65 años, según la OMS.

¿Lo resolviste? Si es así, tu mente ya está en modo “genio”.