Las cafeterías temáticas más bonitas de la CDMX que parecen sacadas de una película

La Ciudad de México se ha convertido en un terreno ideal para las cafeterías temáticas que apuestan por contar historias, crear atmósferas envolventes y ofrecer planes distintos para una tarde tranquila, una cita o una salida con amigos. Son lugares que parecen escenarios de película y que invitan a quedarse, mirar alrededor y sacar el celular para una foto. Estas son algunas de las más llamativas y visitadas.

Un café mágico inspirado en hechizos y pociones

Para quienes crecieron con historias de magia, varitas y castillos, Incantatum Velux es una parada obligada. Este espacio en la colonia Roma Norte recrea un ambiente oscuro y misterioso que remite al universo de Harry Potter, con detalles en cada rincón.

Tienen menús con nombres encantados, decoración que recuerda a una escuela de magia y bebidas especiales como la cerveza de mantequilla sin alcohol y otras con nombres similares a los hechizos de la famosa saga de libros y películas.

Una fiesta de té digna de Alicia en el País de las Maravillas

Down The Rabbit Hole propone una experiencia completamente diferente, inspirada en el mundo de Lewis Carroll. Desde que entras, la decoración te transporta a una versión moderna y colorida del País de las Maravillas, con referencias al conejo blanco, la Reina Roja y el Sombrerero Loco.

El menú tiene crepas dulces y saladas, productos dulces como galletas, frappés, tés, café y malteadas.

Un café para los fanáticos de Hello Kitty

Hello Kitty Café es uno de los espacios más fotografiados de la CDMX. Todo, desde las paredes hasta los postres, gira alrededor del icónico personaje japonés.

Además de bebidas como lattes y sodas italianas, el menú incluye opciones saladas, croissants y pasteles diseñados especialmente para la experiencia. Se encuentra en Plaza Carso y suele ser un plan perfecto para quienes buscan algo tierno, visual y diferente.

