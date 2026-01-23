Papalotes, premios y entrada gratis: El Festival Volarte 2026 llega a un Pueblo Mágico de Puebla

El Festival Volarte 2026 ya tiene fecha y sede confirmadas y se perfila como uno de los planes imperdibles de febrero en Puebla . Este evento invita a disfrutar del aire libre, la creatividad y el paisaje de la Gran Pirámide de Cholula sin pagar entrada, justo en el marco del fin de semana de San Valentín.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo y dónde será el Festival Volarte 2026?

El festival se llevará a cabo del jueves 12 al domingo 15 de febrero en la Gran Pirámide de Cholula, uno de los espacios más emblemáticos del estado y parte de su oferta como Pueblo Mágico . Durante estos cuatro días, el público podrá acudir desde temprano para volar papalotes, recorrer las áreas del evento y disfrutar de las actividades programadas.

La entrada será completamente gratuita y el encuentro está diseñado como un plan familiar, ideal tanto para parejas como para grupos de amigos o visitantes con niñas y niños.

Concurso de papalotes y premios en efectivo

Uno de los grandes atractivos del Festival Volarte 2026 será el Concurso de Papalotes “Cartoons”, que este año tendrá como temática las caricaturas y exigirá que todas las piezas estén elaboradas de manera 100% artesanal. Las categorías y premios anunciados son:



Categoría Master

Primer lugar: 15.000 pesos Segundo lugar: 5000 pesos Tercer lugar: 3000 pesos

Categoría Familiar

Primer lugar: 3000 pesos Segundo lugar: 2000 pesos Tercer lugar: 1000 pesos

Categoría Infantil (hasta 11 años)

Premios en especie

(hasta 11 años)

Además, se espera la participación de expositores internacionales provenientes de países como Chile, Estados Unidos, Colombia, China y Guatemala, quienes presentarán diseños especiales que también formarán parte de la exhibición aérea.

Música, comida y actividades para toda la familia

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, el evento contará con dos foros artísticos en los que se realizarán más de 100 presentaciones a lo largo de los cuatro días.

A esto se suman otros espacios pensados para el público:



Corredor gastronómico con antojitos

Zona de artesanías y accesorios

Área infantil

Espacios de picnic

Juegos mecánicos

Con esta combinación de actividades, el Festival Volarte 2026 se consolida como una opción accesible y diferente para disfrutar febrero en Puebla, con el cielo de Cholula como escenario principal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.