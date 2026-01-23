Papalotes, premios y entrada gratis: El Festival Volarte 2026 llega a un Pueblo Mágico de Puebla
Durante cuatro días, el cielo de un increíble Pueblo Mágico se llenará de color con un festival gratuito que combina papalotes gigantes, concursos con premios en efectivo, música en vivo y actividades para toda la familia.
El Festival Volarte 2026 ya tiene fecha y sede confirmadas y se perfila como uno de los planes imperdibles de febrero en Puebla . Este evento invita a disfrutar del aire libre, la creatividad y el paisaje de la Gran Pirámide de Cholula sin pagar entrada, justo en el marco del fin de semana de San Valentín.
¿Cuándo y dónde será el Festival Volarte 2026?
El festival se llevará a cabo del jueves 12 al domingo 15 de febrero en la Gran Pirámide de Cholula, uno de los espacios más emblemáticos del estado y parte de su oferta como Pueblo Mágico . Durante estos cuatro días, el público podrá acudir desde temprano para volar papalotes, recorrer las áreas del evento y disfrutar de las actividades programadas.
La entrada será completamente gratuita y el encuentro está diseñado como un plan familiar, ideal tanto para parejas como para grupos de amigos o visitantes con niñas y niños.
Concurso de papalotes y premios en efectivo
Uno de los grandes atractivos del Festival Volarte 2026 será el Concurso de Papalotes “Cartoons”, que este año tendrá como temática las caricaturas y exigirá que todas las piezas estén elaboradas de manera 100% artesanal. Las categorías y premios anunciados son:
- Categoría Master
- Primer lugar: 15.000 pesos
- Segundo lugar: 5000 pesos
- Tercer lugar: 3000 pesos
- Categoría Familiar
- Primer lugar: 3000 pesos
- Segundo lugar: 2000 pesos
- Tercer lugar: 1000 pesos
- Categoría Infantil (hasta 11 años)
- Premios en especie
Además, se espera la participación de expositores internacionales provenientes de países como Chile, Estados Unidos, Colombia, China y Guatemala, quienes presentarán diseños especiales que también formarán parte de la exhibición aérea.
Música, comida y actividades para toda la familia
De acuerdo con la información difundida por los organizadores, el evento contará con dos foros artísticos en los que se realizarán más de 100 presentaciones a lo largo de los cuatro días.
A esto se suman otros espacios pensados para el público:
- Corredor gastronómico con antojitos
- Zona de artesanías y accesorios
- Área infantil
- Espacios de picnic
- Juegos mecánicos
Con esta combinación de actividades, el Festival Volarte 2026 se consolida como una opción accesible y diferente para disfrutar febrero en Puebla, con el cielo de Cholula como escenario principal.
