Puebla sorprende este enero 2026 con una experiencia nocturna que recuerda a África

Enero suele sentirse largo, pero este 2026 Puebla tiene un plan que rompe la rutina. No es un concierto ni una feria: es un safari nocturno que juega con la oscuridad, el silencio y la curiosidad. Se llama Moon Safari y propone mirar la vida silvestre desde otro lugar, lejos del recorrido habitual y más cerca de lo que muchos imaginan.

A poco más de dos horas de la CDMX , Africam Safari se transforma cuando baja la luz natural. La luna se vuelve protagonista y el entorno cambia de ritmo.

Así es el safari nocturno de Africam Safari

Moon Safari no funciona todos los días. Solo se realiza los sábados de enero y arranca a las 18:00 horas, cuando el cielo empieza a oscurecer.

El recorrido se hace en un vehículo abierto. No hay ventanas de por medio. Los sonidos se sienten más cerca, los movimientos llaman más la atención y los animales muestran conductas distintas a las del día.

La iluminación es mínima. Justo la necesaria para avanzar, pero sin romper la atmósfera. Por momentos, el entorno recuerda a un safari africano, aunque estés en Puebla.

¿Cuánto sale vivir la experiencia?

El costo por persona es de $2450 pesos y pueden ingresar niños a partir de los 3 años, algo poco común en actividades nocturnas de este tipo. Justamente por eso se ha vuelto un plan familiar distinto para enero.

No es una experiencia complicada, pero sí conviene prepararse un poco:



Ropa cómoda y algo abrigada

Calzado cerrado

Repelente de insectos

Africam Safari se encuentra en Carretera al Oasis 17302 int. 22 Colonia Africam, Puebla. Para averiguar por las entradas, se puede hacer a través de su web oficial .

