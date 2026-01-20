Mónica Corral, experta en turismo, sobre el Pueblo Mágico más bonito del Edomex: “Parece sacado de un cuento”

El Pueblo Mágico de Valle de Bravo no necesita demasiada presentación, pero cuando alguien que vive de recorrer destinos lo dice en voz alta, vale la pena escuchar. Mónica Corral, del canal de YouTube Los Zapatos de Mónica, aseguró que es uno de los Pueblos Mágicos más bonitos de México.

Pueblo Mágico de Valle de Bravo: Un recorrido que mezcla naturaleza y calma

En su visita, Mónica no se quedó solo en el centro. Arrancó por la presa, siguió hacia La Peña —uno de los puntos más altos para ver el valle completo— y terminó entre senderos verdes. La Cascada Velo de Novia fue una de esas pausas obligadas: agua, sombra y silencio, incluso cuando hay más visitantes alrededor.

"Valle de Bravo es uno de esos lugares que parecen sacados de un cuento… y en este viaje lo comprobamos", asegura la YouTuber en su video.

Actividades en Valle de Bravo

Más allá de los paisajes, el pueblo se disfruta a pie. Las calles empedradas, la plaza principal y la Parroquia de San Francisco de Asís marcan el pulso del lugar.

Algunos de los puntos que suelen aparecer en la ruta de quienes lo visitan por primera vez son:

El lago , para caminar o sentarse a mirar

, para caminar o sentarse a mirar Santa María Ahuacatlán , un rincón con identidad propia

, un rincón con identidad propia Monte Alto , ideal si te gusta el aire libre

, ideal si te gusta el aire libre Spas y centros de meditación, repartidos entre el bosque

Valle de Bravo forma parte del programa Pueblos Mágicos desde 2005 y algo hizo bien para sostener esa fama. El clima templado ayuda, pero además está rodeado de paisajes boscosos que son refugio de la mariposa monarca en invierno.

Dónde está Valle de Bravo y cómo se ubica dentro del Edomex

Valle de Bravo se localiza al poniente del Estado de México, en una zona rodeada de montañas y paisajes boscosos que explican gran parte de su clima templado y su entorno natural. Limita al norte con Donato Guerra; al sur con Temascaltepec; al este con Amanalco y el propio Temascaltepec; y al oeste con Ixtapan del Oro, Santo Tomás de los Plátanos y Otzoloapan.

Esta ubicación lo convierte en uno de los destinos más accesibles y completos para una escapada desde el centro del país.

