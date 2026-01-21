¿Viajas en avión? Esto es lo que debes llevar sí o sí en el equipaje de mano, te lo dice una influencer que vive viajando

Viajar más de 10 horas en avión no tiene por qué convertirse en una experiencia incómoda. Teté, influencer mexicana conocida en redes como @pasaportete, compartió en uno de sus videos una serie de objetos que siempre lleva consigo cuando enfrenta trayectos largos. Su lista mezcla bienestar, practicidad y pequeños trucos que ayudan a descansar mejor y a hacer más llevaderas las horas en el aire.

Lo que ayuda a dormir y llegar más descansado a destino

Uno de los puntos clave para Teté es el descanso. Para lograrlo, recomienda llevar una mascarilla térmica con aroma a lavanda, diseñada para relajarse y favorecer el sueño durante el vuelo. Según explica, este tipo de accesorios puede ayudar a conciliar el sueño con mayor facilidad, algo fundamental cuando se atraviesan varios husos horarios.

A esto suma una almohada de viaje, especialmente útil si te toca asiento de ventanilla, ya que permite apoyar mejor el cuello y dormir sin tanta tensión muscular.

Imprescindibles que siempre van en el equipaje de mano en un viaje en avión

Más allá del descanso, la influencer destaca algunos objetos que nunca faltan en su carry-on y que resuelven situaciones comunes durante el vuelo:



Un par de zapatos cómodos para cambiarse durante el trayecto

para cambiarse durante el trayecto Audífonos , ideales para ver series, documentales o escuchar música

, ideales para ver series, documentales o escuchar música Medicamento para el dolor de cabeza , por si aparece el malestar en pleno vuelo

, por si aparece el malestar en pleno vuelo Cepillo y pasta de dientes , porque refrescarse después de varias horas se agradece

, porque refrescarse después de varias horas se agradece Cargadores y cables universales , compatibles con varios dispositivos

, compatibles con varios dispositivos Soporte para celular, que permite ver películas sin sostener el teléfono con la mano

Estas recomendaciones están pensadas para trayectos de 10 horas o más, donde cada objeto cumple una función clara: descansar mejor, mantenerse cómodo y llegar al destino en mejores condiciones.