Aguas termales por $150 pesos: El balneario de Morelos que muchos comparan con una playa

No es raro que lo comparen con una playa, aunque no tenga mar. Tiene agua clara, vegetación alrededor y esa sensación de pasar el día entero sin mirar el reloj. El Balneario Natural Los Manantiales, en Morelos , se volvió una escapada frecuente para quienes buscan salir de la CDMX sin gastar demasiado y sin complicarse, para disfrutar de aguas termales.

Agua que corre sola y no necesita cloro

Aquí el atractivo principal no está en los toboganes ni en las filas interminables. Su atractivo es el agua, que sale directo de los manantiales y llena pozas naturales, cascadas y albercas a una temperatura agradable.

El balneario tiene tres albercas y dos chapoteaderos, además de pozas naturales donde el agua corre sin parar. Hay árboles, sombra y espacio suficiente para que cada quien arme su plan: nadar un rato, tirarse al sol o caminar entre el sonido del agua.

Lo básico para pasar el día en el Balneario Los Manantiales

En general, el lugar está pensado para quedarse varias horas sin estrés. Hay restaurante con comida de la región, tienda de abarrotes, vestidores, regaderas y sanitarios. También asadores para quienes prefieren cocinar ahí mismo.

Algunas de las opciones que ofrece el balneario :

Cascadas y pozas naturales

Albercas y áreas infantiles

Asadores y zonas verdes

Restaurante y tienda

Estacionamiento y vigilancia

Todo funciona dentro de horarios claros: el balneario abre de 8:00 a 18:00 horas, todos los días.

Dormir ahí también es parte del plan

Muchos llegan solo por el día, pero otros deciden quedarse. Los Manantiales cuenta con zonas amplias para acampar, renta de casas de campaña, venta de leña y contactos de luz. El acceso al área de campamento se mantiene hasta las 22:00 horas y hay vigilancia permanente.

Para quienes buscan algo más cómodo, también existe opción de hospedaje. La idea es simple: dormir rodeado de naturaleza, sin ruido de ciudad y con el balneario incluido al día siguiente.

La entrada general cuesta 150 pesos para adultos y 120 pesos para niños. El campamento tiene costo adicional, pero incluye el acceso al balneario.

