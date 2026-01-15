Este bazar es furor y arrasa en la CDMX por sus precios y productos artesanales

Si te gusta recorrer espacios donde lo hecho a mano, el diseño local y los sabores se mezclan en un mismo lugar, el Bazar San Ángel es una visita que vale la pena en la CDMX . No se trata de un mercado improvisado ni de un evento pasajero, este lugar está pensado para conectar a los visitantes con el talento de artesanos y creadores mexicanos.

Dónde está el Bazar San Ángel y por qué es tan visitado

El Bazar San Ángel se encuentra en Benito Juárez 2, San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, una zona conocida por su ambiente cultural y su arquitectura tradicional. La ubicación no es casual: pasear por este barrio ya es una experiencia en sí misma.

Muchos llegan buscando un recuerdo diferente, y otros para pasar la tarde, caminar sin prisas y descubrir piezas que no se ven en tiendas comerciales. La variedad de precios también ayuda a que sea un sitio accesible, tanto para comprar un pequeño detalle como para llevarse algo más elaborado.

Qué puedes encontrar en este bazar artesanal

Al recorrer el Bazar San Ángel puedes encontrar productos de todo tipo, como:



Joyería artesanal y de autor

Ropa y accesorios de diseño mexicano

Textiles, bordados y piezas decorativas

Dulces típicos, postres caseros y galletas

Opciones de comida tradicional e internacional

Uno de los puntos fuertes del bazar es que muchos productos están hechos por mujeres artesanas y diseñadores independientes.

En el Bazar San Ángel se pueden encontrar una gran variedad de productos.|Instagram @bazarsanangel

Otras actividades que se realizan en Bazar San Ángel

El Bazar San Ángel no solo funciona como espacio de venta. A lo largo del año también se organizan talleres, clases y actividades culturales, lo que permite conocer de cerca las técnicas, materiales y procesos detrás de cada pieza.

