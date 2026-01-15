La playa de Acapulco a 30 minutos de la Costera para ver la mejor puesta del sol y pasar un día increíble

No hay nada como vivir un atardecer con puesta de sol, algo que se da en una playa de Acapulco para ser parte de una experiencia mágica que no olvidarás jamás y que seguro podrás captar para instagramear grandes momentos. Este lugar no es tan concurrido como parece y eso le da un toque especial de tranquilidad a tu visita, lejos del movimiento de las playas de la Costera o de Diamante en el paradisiaco puerto de Guerrero.

Atardecer y puesta del sol en Pie de la Cuesta pic.twitter.com/BHc10tRg6T — Hakbar J. (@HakbarCJ) January 16, 2026

¿Dónde está Pie de la Cuesta?

Esta playa de Acapulco se encuentra a 30 minutos aproximadamente de la Costera Miguel Alemán, si vas por esa vía principal del puerto busca la salida a la Carretera Federal 95 (México-Acapulco) rumbo a Guerrero toma esa ruta y en menos de 30 minutos encontrarás un arco indicando que ya llegaste a Calzada Pie de la Cuesta, que es la vialidad que rodea esa pequeña costa hacia el poniente y te lleva directamente a la playa de la que te estamos hablando.

¿Qué hay en la playa de Acapulco en Pie de la Cuesta?

Este lugar es ideal para ir con familia, pareja o amigos y lo mejor es llegar temprano para conseguir una buena palapa y alcanzar a meterte un rato al mar, ya que después de las 2 de la tarde la marea comienza a subir y al ser mar abierto el oleaje se vuelve denso y peligroso, sin embargo, la vista es simplemente espectacular. Alrededor existen hoteles y restaurantes, algunos con alberca en los que puedes pasar el día consumiendo algunos snacks, pero si lo que quieres es llevar tu propia botana y bebida puedes rentar una palapa y pasarlo de lo lindo. Los costos del lugar varían, pero una palapa con sillas oscila entre los 200 pesos además de que estacionarte cuesta como 100 pesos.

La comida está en precio, incluso un poco más barato que en otras zonas de Acapulco y el sabor es bastante bueno. Desde camarones en diferentes formas de prepararse, hasta ceviches, pescadillas y mojarras. Encontrarás de todo.

Atardecer en Pie de la Cuesta

Pero lo mejor de esta playa de Acapulco está en el atardecer, la puesta del sol es uno de los paisajes más fantásticos que puedas vivir. Cerca de las 6 de la tarde el sol se empieza a ocultar y comienza a bajar a para unirse con el mar en una postal que sencillamente maravillosa y si tienes suerte en ese momento la fauna marina como delfines, tiburones y hasta ballenas, que tal parece que se acercan para darle un gran toque a ese momento.

¿Te lo vas a perder? Pie de la Cuesta es una parada obligada en tu próximo viaje a las costas de Guerrero, algo de lo que te aseguramos no te vas a arrepentir.

