Guajolotas y sabores exóticos en las Ferias del Tamal 2026 que habrá en CDMX

Se acerca el Día de la Candelaria y si quieres disfrutar de unos deliciosos tamales no te puedes perder la Feria del Tamal 2026 en CDMX donde habrá muchos expositores de distintos estados del país.

Feria del Tamal 2026 en CDMX

Durante la XXXII Feria del Tamal habrá más de 50 cocineras y cocineros tradicionales que ofrecerán una gran variedad de tamales y sabores provenientes de:

CDMX

Chiapas

Edomex

Guerrero

Michoacán

Oaxaca

Milpa Alta

San Luis Potosí

Veracruz

Panamá

Honduras

El Salvador

Venezuela

Colombia

Es evento tiene como objetivo conocer, saborear y apoyar la diversidad cultural que da identidad a nuestra cocina tradicional.

La XXXII Feria del Tamal llega al Museo Nacional de Culturas Populares.

Más de 50 expositores de distintos estados de México y países de Centro y Sudamérica.

¡Te esperamos!

📅 29 de enero al 2 de febrero de 2026

⏰ 11:00 a 19:00 h

📍 Av. Hidalgo 289, Del Carmen, Coyoacán, CDMX pic.twitter.com/zUrSzc2Tch — MuseoCulturasPopulares (@MNCP_DGCP) January 14, 2026

¿Cuándo y dónde será la Feria del Tamal 2026?

Esta feria se llevará a cabo del 29 de enero al 2 de febrero de 2026 en Avenida Hidalgo 289, Del Carmen en Coyoacán en un horario de las 11:00 a las 19:00 horas.

Otras ferias y festivales del tamal en CDMX

En la Macroplaza de la alcaldía Iztapalapa también se llevará a cabo una Feria del Tamal del 30 de enero al 2 de febrero.

Mientras que el 31 de enero y el 1 de febrero en Jalapa 38, en la colonia Roma Norte se llevará a cabo el Festival del Café, Chocolate y Tamales 2026.

Los tamales son un platillo de la época prehispánica y era un alimento para las grandes fiestas y se preparaban para agradecer la fertilidad de la tierra y como ofrenda a los muertos. Se elaboraba con verduras, chile y maíz y ahora ya hay de diferentes sabores.

