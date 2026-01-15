inklusion.png Sitio accesible
Guajolotas y sabores exóticos en las Ferias del Tamal 2026 que habrá en CDMX

Ya casi es el Día de la Candelaria y si quieres degustar una gran variedad de tamales, no te puedes perder las ferias que habrá en distintas zonas de CDMX

Feria del Tamal 2026 en CDMX
Ferias del Tamal para celebrar el Día de la Candelaria|Getty Images
Escrito por:  Itandehui Cervantes

Se acerca el Día de la Candelaria y si quieres disfrutar de unos deliciosos tamales no te puedes perder la Feria del Tamal 2026 en CDMX donde habrá muchos expositores de distintos estados del país.

Feria del Tamal 2026 en CDMX

Durante la XXXII Feria del Tamal habrá más de 50 cocineras y cocineros tradicionales que ofrecerán una gran variedad de tamales y sabores provenientes de:

  • CDMX
  • Chiapas
  • Edomex
  • Guerrero
  • Michoacán
  • Oaxaca
  • Milpa Alta
  • San Luis Potosí
  • Veracruz
  • Panamá
  • Honduras
  • El Salvador
  • Venezuela
  • Colombia

Es evento tiene como objetivo conocer, saborear y apoyar la diversidad cultural que da identidad a nuestra cocina tradicional.

¿Cuándo y dónde será la Feria del Tamal 2026?

Esta feria se llevará a cabo del 29 de enero al 2 de febrero de 2026 en Avenida Hidalgo 289, Del Carmen en Coyoacán en un horario de las 11:00 a las 19:00 horas.

Otras ferias y festivales del tamal en CDMX

En la Macroplaza de la alcaldía Iztapalapa también se llevará a cabo una Feria del Tamal del 30 de enero al 2 de febrero.

Mientras que el 31 de enero y el 1 de febrero en Jalapa 38, en la colonia Roma Norte se llevará a cabo el Festival del Café, Chocolate y Tamales 2026.

Los tamales son un platillo de la época prehispánica y era un alimento para las grandes fiestas y se preparaban para agradecer la fertilidad de la tierra y como ofrenda a los muertos. Se elaboraba con verduras, chile y maíz y ahora ya hay de diferentes sabores.

