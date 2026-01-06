¿Fan de KISS? Habrá concierto GRATIS en CDMX en homenaje a Ace Frehley

Si eres fanático de KISS y deseas revivir la magia del legendario guitarrista Ace Frehley, ¡estás de suerte! La Ciudad de México (CDMX) será sede de un concierto homenaje a KISS en el que podrás rendir tributo a uno de los miembros más emblemáticos de la banda. Lo mejor de todo es que será un evento totalmente gratis en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Este evento, que promete ser una fiesta para los fanáticos del rock y de KISS, se llevará a cabo en el corazón de CDMX, y es una oportunidad única para unirte a la celebración de la música y legado de Ace Frehley, quien dejó una huella imborrable en el mundo del rock con su estilo único y su talento inigualable.

Rinden tributo a KISS en la CDMX tras la muerte de Ace Frehley

El homenaje a KISS en CDMX llamado ‘Spaceman Forever – Homenaje Póstumo en México’, se realiza como una forma de recordar a Ace Frehley, el guitarrista original de la banda, quien marcó una era con su estilo eléctrico y su presencia en el escenario. El concierto KISS en CDMX será una ocasión especial para rendir tributo a este ícono del rock, fallecido el 16 de octubre de 2025, pero cuya música sigue viva en el corazón de millones de fans.

Este evento busca reunir a los seguidores de la banda para disfrutar de los grandes éxitos que Ace Frehley ayudó a crear, incluyendo canciones inolvidables como "Rock and Roll All Nite" y "Detroit Rock City".

¿Cuándo y dónde será el concierto homenaje a KISS en CDMX?

El tan esperado concierto homenaje a KISS es organizado por el Centro Cultural Futurama en colaboración con la Alcaldía Gustavo A. Madero y Rock And Roll Over Mx. Se llevará a cabo el próximo sábado 17 de enero.

Sede : Centro Cultural Futurama, ubicado en Cerrada Otavalo #15, colonia Lindavista, GAM.

: Centro Cultural Futurama, ubicado en Cerrada Otavalo #15, colonia Lindavista, GAM. Horario : Desde las 12:00 horas.

: Desde las 12:00 horas. Precio: Entrada gratuita

Este concierto KISS en CDMX no solo será una celebración de la música de esta icónica banda, sino también un espacio para que todos los fans puedan compartir su pasión por el rock en vivo. Si eres un verdadero seguidor de la banda y de Ace Frehley, este evento es el lugar ideal para rendir homenaje y revivir los mejores momentos de la historia del rock.

Recuerda que el acceso será totalmente gratuito, lo que lo convierte en una oportunidad imperdible para todos los fans de KISS. ¡No faltes a este tributo a Ace Frehley en CDMX!

