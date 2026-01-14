El santuario de la Mariposa Monarca: Precios de entrada y mejores fechas para ir en 2026

Cada año, millones de mariposas cruzan miles de kilómetros para llegar a los bosques de Michoacán y CDMX. El Santuario de la Mariposa Monarca abre sus puertas con distintas tarifas de precio de entrada según la región, mientras las mejores fechas se concentran entre noviembre y marzo, cuando concluye el periodo de hibernación.

Los visitantes pueden recorrer diferentes santuarios distribuidos en ambos estados, cada uno con características particulares que enriquecen la experiencia turística y natural del fenómeno migratorio.

¿Cuánto cuesta entrar a los santuarios de la Mariposa Monarca?

Los santuarios michoacanos de El Rosario y Sierra Chincua establecen una tarifa de 150 pesos por adulto y 100 pesos para menores. Ambos recintos cuentan con infraestructura turística completa, guías certificados y senderos perfectamente señalizados para apreciar el fenómeno migratorio.

El santuario La Mesa en Sierra Campanario, ubicado en el CDMX , ofrece precios más accesibles. Los visitantes mayores de 13 años pagan 80 pesos, mientras los niños de 6 a 12 años acceden por 50 pesos, con la ventaja adicional de un criadero de venado cola blanca.

¿Cuál es la mejor época para visitar los santuarios?

La temporada oficial abarca de noviembre a marzo, cuando las monarcas hibernan en los oyameles del centro del país. Sin embargo, enero y febrero destacan como los meses ideales porque las mariposas intensifican su actividad antes de emprender el viaje de regreso hacia Canadá y Estados Unidos.

Durante este periodo las colonias cubren los árboles con mantos anaranjados y negros impresionantes. Las mariposas vuelan constantemente en busca de néctar y agua, lo cual permite a los turistas observar uno de los espectáculos naturales más extraordinarios del planeta mexicano.

Recomendaciones para cuidar a las mariposas durante el avistamiento

Los visitantes deben seguir reglas estrictas para proteger a las monarcas y su hábitat. Las autoridades solicitan cumplir estas medidas obligatorias al recorrer los senderos autorizados y evitar cualquier acción que perturbe el delicado equilibrio ecológico de los santuarios:

No utilizar flash fotográfico ni volar drones

Mantener silencio absoluto en las zonas de avistamiento

No tocar las mariposas ni las ramas donde descansan

Respetar los senderos delimitados sin salirse del camino

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Fondo Mundial para la Naturaleza alertan sobre la reducción drástica de colonias por tala ilegal y cambio climático. La pérdida de algodoncillo en Norteamérica también afecta gravemente la reproducción de esta especie migratoria en peligro.

