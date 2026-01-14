El ritual de sanación y abundancia para empezar 2026 con buena energía

El inicio de un nuevo año invita a las personas a renovar sus propósitos y a buscar herramientas espirituales que favorezcan el bienestar emocional. La fundadora de My Lunar Guide, Lucie Uni, compartió un ritual de sanación y abundancia para aprovechar las energías cósmicas de enero.

Esta secuencia de actividades se vincula con la reciente Luna Llena en Cáncer, un fenómeno que intensifica las emociones e impulsa la intuición hacia la transformación personal y la búsqueda de buena energía. Las primeras jornadas de 2026 representan una oportunidad ideal para conectar con el yo interior, liberar cargas del pasado y establecer bases sólidas hacia metas personales con mayor claridad mental y equilibrio espiritual profundo.

¿Cómo es el ritual de sanación y abundancia para hacer en enero?

El ritual de sanación propuesto por la especialista consiste en preparar un baño con ingredientes específicos que potencian la limpieza energética. Se debe llenar una cubeta con agua y agregar hierbas frescas, flores secas, frutas deshidratadas o sal gruesa, elementos que facilitan la purificación del cuerpo y la mente durante el proceso de inmersión.

La técnica requiere concentración total en la intención de liberar energías negativas acumuladas durante el año anterior. Al verter la mezcla sobre el cuerpo, cada persona debe visualizar cómo el agua arrastra las tensiones, miedos y obstáculos que impiden su crecimiento personal hacia estados más plenos de paz interior y armonía espiritual completa.

Cáncer representa un signo vinculado directamente con el elemento acuático, razón por la cual este baño adquiere mayor potencia durante la fase lunar. Después del ritual, se recomienda dejar que la mezcla se seque naturalmente sobre la piel, permitiendo que los componentes botánicos y minerales continúen su labor energética protectora a lo largo del día.

Otro ritual que debes hacer para atraer abundancia y sanar en 2026

Además del baño, se aconseja un ritual cotidiano ligado a la alimentación consciente durante este periodo lunar. Este segundo ritual para atraer buena energía durante este periodo se centra en modificar los hábitos alimenticios hacia opciones más nutritivas y preparadas con dedicación.

Cáncer simboliza el hogar, la familia y el amor propio, aspectos que se refuerzan al cocinar platillos caseros con ingredientes frescos en lugar de consumir productos procesados o comida rápida industrial.

Esta práctica reconoce la conexión entre el bienestar digestivo y el equilibrio emocional, especialmente porque Cáncer rige el vientre según la astrología tradicional. Elegir alimentos calientes, preparados con atención plena y compartidos en ambientes familiares fortalece tanto el cuerpo físico como el espíritu, creando abundancia desde la nutrición consciente hacia todas las áreas vitales.

