Los 8 mejores cenotes de México, dónde están y cómo llegar

Un cenote es una cavidad natural inundada con salida al exterior. Hoy son uno de los principales atractivos naturales de México , tanto para quienes buscan nadar en aguas tranquilas como para quienes practican snorkel o buceo en sistemas subterráneos.

En la península de Yucatán se concentran miles, pero solo algunos reúnen características que los vuelven especialmente visitados. Conoce 8 cenotes destacados que vale la pena visitar.

Cenotes para nadar y disfrutar a cielo abierto en México

Cenote Azul (Riviera Maya): Es completamente abierto y recibe mucha luz natural. Está rodeado de vegetación y es común ver peces e iguanas. Se localiza a 25 km al sur de Playa del Carmen



Jardín del Edén (Riviera Maya) : Destaca por el color verde cristalino de sus aguas y su gran tamaño. Tiene una profundidad de hasta 15 metros y buena visibilidad para snorkel y buceo. Se encuentra a 120 km de Cancún y a 40 km de Tulum, con acceso por la carretera 307.



Cenote Calavera (zona de Tulum): Es un cenote semiabierto, conocido por los tres orificios por donde entra la luz, que desde el exterior forman la figura de una calavera. Sus aguas son claras y un poco más frías que en otros cenotes de la zona.

Cenotes con cuevas y sistemas subterráneos

Dos Ojos (al norte de Tulum) : Es uno de los sistemas de cuevas más extensos del país, con 82 kilómetros explorados y profundidades que alcanzan los 118 metros. Tiene dos áreas diferenciadas: una más luminosa para snorkel y otra oscura para buceo. Está dentro del parque Dos Ojos, a unos 15 minutos de Tulum.



Sac Actun (cerca de Dos Ojos): Conectado con Dos Ojos, forma parte de uno de los sistemas de cavernas subterráneas más grandes del mundo. No es profundo, pero su atractivo está en la caverna y la experiencia visual. Se ubica a 120 km de Cancún y a 25 km de Tulum, sobre la carretera 307.

Chac Mool (sur de Playa del Carmen): Elegido por buceadores por su profundidad de 14 metros, sus cavernas y la presencia de haloclina, un fenómeno visual que ocurre cuando se mezclan agua dulce y salada. Está a 22 km al sur de Playa del Carmen, con acceso por la carretera 307.

Cenotes cercanos a zonas arqueológicas y urbanas

Ik Kil (zona de Chichén Itzá) : Rodeado de lianas y vegetación, es uno de los cenotes más concurridos. Tiene hasta 40 metros de profundidad y se localiza a solo 4 km del Cenote Sagrado de Chichén Itzá, a 123 km de Mérida y a 201 km de Cancún por la ruta 180.



Gran Cenote (Tulum): Sus aguas poco profundas lo hacen accesible para todo tipo de visitantes. Permite snorkel en cuevas y buceo hasta 10 metros con alta visibilidad. Está a casi 4 km de Tulum, sobre la carretera Tulum–Cobá, y a 133 km de Cancún por la ruta 307.

