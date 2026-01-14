La actividad gratis que es furor en CDMX y puedes disfrutar hasta esta fecha límite

En el corazón de la Ciudad de México hay una actividad cultural que sigue abierta más allá de las fechas decembrinas. Se trata de la muestra Nacimientos mexicanos, una exposición que es parte de las actividades en CDMX y que reúne piezas de arte popular creadas por artesanas y artesanos de distintas regiones del país, además puede visitarse gratis hasta febrero.

La exhibición forma parte de las actividades impulsadas por Patrimonio y Fomento Cultural Banamex y se presenta como una oportunidad para recorrer una de las tradiciones más arraigadas del arte popular mexicano desde miradas muy distintas entre sí.

Una muestra que reúne obras de todo el país

La exposición está integrada por 367 obras, conformadas por 2525 piezas, elaboradas entre los años 2000 y 2025. En total participan 203 artesanas y artesanos provenientes de 102 localidades de 22 estados de la República, todos vinculados al Programa de Apoyo al Arte Popular que Fomento Cultural Banamex impulsa desde hace más de dos décadas.

Entre las piezas destacan técnicas, materiales y estilos muy variados. El recorrido permite ver desde barro modelado y moldeado, hasta madera tallada y policromada, cera, plumaria y otras expresiones que reflejan el trabajo colectivo de talleres comunitarios junto al sello personal de cada creador.

También se incluyen 11 nacimientos que se presentan por primera vez al público, recientemente incorporados a la Colección de Arte Popular de Fomento Cultural Banamex.

Tradición, técnica y narrativa artesanal en la CDMX

Cada nacimiento propone una forma distinta de contar una misma escena. En la muestra conviven los árboles de la vida de Metepec, el barro bruñido de Tonalá, las figuras de Tlaquepaque, así como piezas en barro verde y barro negro de Oaxaca. Según el sitio de la muestra, el recorrido deja ver cómo esta tradición, con origen en el siglo XIII, adquirió en México un carácter propio desde la época novohispana.

Las obras hablan de identidad cultural, transmisión de saberes y continuidad de técnicas que se mantienen vivas gracias al trabajo artesanal en distintas comunidades del país.

Dónde y cuándo visitar la exposición

La muestra Nacimientos mexicanos se presenta en el Palacio de Cultura Banamex – Palacio de Iturbide, ubicado en Francisco I. Madero 17, Centro Histórico de la CDMX . La entrada es libre y el horario es amplio, lo que facilita la visita cualquier día de la semana.

Datos clave para el público:

Sede: Palacio de Cultura Banamex (Palacio de Iturbide)

Fechas: del 27 de noviembre de 2025 al 8 de febrero de 2026

Horario: lunes a domingo, de 10:00 a 19:00 horas

Entrada libre

Visitas guiadas gratuitas: Lunes a domingo: 12:00, 14:00 y 16:00 horas Sábados y domingos: 12:30 horas



