Expo Tattooarte 2026 regresa a CDMX con 2 días de música y más de 200 tatuadores y modificadores corporales

Si eres de los amantes del arte y la tinta esta nota es para ti, pues la Expo Tattooarte estará de regreso en la Ciudad de México (CDMX) este 2026 con la participación de más de 200 artistas tatuadores y modificadores corporales, los cuales a lo largo de dos días montarán sus estudios para recibir a los cientos de asistentes que se esperan en la edición.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se dio a conocer que esta expo se llevará a cabo dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo en este mismo mes de enero, por lo cual a continuación te daremos a conocer todos los detalles.

¿Cuándo y en dónde será la Expo Tattooarte 2026?

La Expo Tattooarte 2026 se llevará a cabo en el fin de semana que va del 31 de enero al 1 de febrero, esto dentro de la Ex Fábrica MX ubicada sobre Primavera 106 en la colonia Tacuba de la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX.

Se informó que las puertas de la expo se abrirán en punto de las 11:00 horas y se cerrarán hasta las 21:00 horas, por lo cual las y los asistentes contarán con suficiente tiempo para que los artistas terminen sus trabajos, así como para recorrer el resto de las actividades.

¿Qué habrá en la Expo Tattooarte 2026?

De acuerdo con la información oficial sobre la expo, más allá de los 200 tatuadores y modificadores corporales que se harán presentes en el lugar, también habrá música en vivo y enfoques técnicos para conocer los estilos contemporáneos en esta rama.

Entre los artistas que se darán cita en la Expo Tattooarte 2026 están Jesús Moreno, Leonardo Lara, Josh Tattoo,, Dierman Stone y Ricardo Guevara, los cuales son reconocidos a nivel nacional e internacional.

Preciso del boleto para la expo en CDMX

Para los interesados en acudir a la Expo Tattooarte en la capital del país, es importante mencionar que el precio del boleto es de 200 pesos el día del evento, sin embargo, la preventa contará costos de 100 pesos por un día o bien, 150 pesos por los dos.

Vale la pena señalar que el evento está abierto al público en general, por lo cual todos los integrantes de la familia sin importar si son mayores de edad o no, podrán acceder siempre y cuando se cubra el costo del boleto.

