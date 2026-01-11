Lanzan exposición surrealista inmersiva de Salvador Dalí en el Edomex 2026

La experiencia Desafío Dalí llegó al Edomex como una propuesta cultural que une arte, tecnología y entretenimiento. La muestra se presenta en el Parque Naucalli, en Naucalpan, del 22 de diciembre de 2025 al 7 de febrero de 2026, con recorridos diarios de 10:00 a 18:00 horas.

Avalada por la Fundación Gala-Salvador Dalí, la exposición permite conocer más de 100 obras del artista español mediante proyecciones, realidad virtual y salas interactivas. El recorrido dura alrededor de 60 minutos y busca acercar el surrealismo a públicos jóvenes y familias.

¿Dónde y cuándo puedes visitarla?

La exposición se encuentra en el Parque Naucalli, ubicado en Naucalpan de Juárez, Edomex, a pocos minutos de la Ciudad de México por Periférico. Estará abierta del 22 de diciembre de 2025 al 7 de febrero de 2026.

El horario es de lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas, con accesos por horario específico según el boleto. No hay estación de metro cercana, por lo que se recomienda llegar en auto o transporte por aplicación.

¿Cómo comprar tus boletos?

Los boletos se pueden adquirir en línea a través de TicketOne, lo que garantiza el acceso sin filas y en el horario deseado.

También existe venta en taquilla del parque, aunque está sujeta a disponibilidad. Los precios varían según el día y el tipo de público.

¿Quién era Salvador Dalí?

Salvador Dalí fue un pintor, escultor y escritor español, considerado uno de los máximos exponentes del surrealismo en el siglo XX. Su obra se caracterizó por imágenes oníricas, simbolismo personal y una técnica pictórica rigurosa que contrastaba con lo irracional de sus temas.

Dalí influyó no solo en el arte, sino en la moda, el cine y la cultura pop. Su personalidad excéntrica formó parte central de su propuesta artística y mediática.

¿De qué murió Salvador Dalí?

Dalí murió el 23 de enero de 1989 en Figueres, España, a los 84 años, debido a un paro cardiorrespiratorio asociado a complicaciones de salud propias de su edad avanzada.

Su muerte marcó el cierre de una de las trayectorias más influyentes del arte moderno, aunque su obra sigue vigente en museos, estudios académicos y exposiciones digitales.

¿Qué dijo Salvador Dalí sobre México?

Dalí expresó admiración por México y su imaginario visual. Se le atribuyen frases donde describió al país como “más surrealista que cualquier pintura”, en referencia a su mezcla de tradición, simbolismo y vida cotidiana.

Esta visión reforzó el vínculo entre el surrealismo europeo y la cultura visual latinoamericana, que también influyó en artistas mexicanos del siglo XX.

