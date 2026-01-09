Justo en la nostalgia, el gigante del cine en casa regresa; Blockbuster lanzará servicio de streaming

La emblemática cadena de películas en alquiler, Blockbuster anunció que está trabajando en una nueva plataforma de streaming que podría salir a la luz a nivel internacional este mismo 2026, lo cual comenzó a generar mucho revuelo entre aquellas personas que vivieron el auge de la compañía en la década de los 80 y 90.

De acuerdo con los rumores que están comenzando a circular en la industria del streaming y las películas, la compañía ya está trabajando en el proyecto alineado con las nuevas tendencias de la tecnología, esto a pesar de que no se ha hecho un anuncio oficial hasta el momento.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe de la nueva plataforma de streaming de Blockbuster?

Los rumores sobre el lanzamiento de la plataforma de streaming de Blockbuster surgieron luego de la plataforma web de la compañía, lanzara un anuncio con la leyenda: “estamos trabajando en rebobinar tu película… pero mientras esperas, descubre todo lo que Sling TV tiene para ofrecer”.

Este hecho hizo que los nostálgicos de las películas y amantes de la experiencia de ir a rentar una cinta en las tiendas Blockbuster, comenzaran a especular sobre una posible alianza con Sling TV para el lanzamiento de una nueva plataforma que compita contra los gigantes de la industria como HBO Max, Netflix, Prime Video y Disney Plus.

A pesar de que aún no hay fecha oficial de lanzamiento sobre esta posible nueva plataforma, se rumora que a lo largo de este año se puedan dar más detalles sobre el tema.

¿Por qué cerró Blockbuster en 2010?

Si bien es cierto que Blockbuster no cerró de golpe en el 2010, a partir de ese año se comenzaron a dar las ventas de varias tiendas y sucursales a nivel global, lo cual al tiempo terminó derivando en el cierre total de la compañía.

Expertos en economía y mercados, señalan que el principal error de la compañía fue el no saberse adaptar a los cambios con la tecnología, por lo cual con la llegada del streaming en plataformas como Netflix , fue mermando el crecimiento de Blockbuster hasta el punto de su cierre.

Plataformas de streaming vigentes en 2026

Vale la pena mencionar que para este 2026, las plataformas de streaming a las que pueden acceder las y los mexicanos son:

Netflix

HBO Max

Prime Video

Disney Plus

Apple TV

Paramount

Warner rechaza la oferta de Paramount

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.