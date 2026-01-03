Pediatras alertan por retrasos en el lenguaje en menores de 3 años por uso de celulares y tabletas

Desde que inició el “boom” de la tecnología a nivel internacional, decenas de pediatras alertaron a padres de familia por el uso de celulares y tabletas en menores de edad, sin embargo, diversos estudios también han comenzado a revelar una importante relación en el uso de estas herramientas y el retrasos en el lenguaje en menores de 3 años.

Y es que de acuerdo con análisis e investigaciones de organizaciones como Acta Pediátrica, señalaron que durante la temporada de pandemia por COVID-19, las y los menores de 3 años de edad se comenzaron a ver afectados por el aislamiento social derivado de la crisis sanitaria, así como por el uso de las tecnologías.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué dicen los pediatras sobre el uso de pantallas en menores de 3 años?

De acuerdo con especialistas en pediatría a nivel nacional e internacional, se ha encontrado científicamente que el tiempo en pantalla para los infantes considerados aún en etapa lactante, se asocia con el retraso en el habla debido a la falta de interacción con otras personas.

Se ha encontrado que cada aumento de 30 minutos de tiempo en pantalla, está relacionado directamente con el retraso en la forma de expresarse de los menores de edad, así como en la falta de habilidad comunicativa en diferentes aspectos de la vida.

De acuerdo con agencias internacionales, consultas con pediatras han confirmado la preocupación por el incremento en este tipo de casos, esto derivado al tiempo en pantalla que pasan los más pequeños de la familia.

Edad recomendada para que un niño comience a ver el celular

A pesar de lo antes mencionado, especialistas han mencionado en diferentes espacios que el tiempo recomendado para que un menor de 3 años esté en el celular o tableta, es de máximo una hora al día, esto con contenido educativo y siempre acompañado de un adulto.

Por otro lado, se recomienda que a partir de los 6 años se puede comenzar a aumentar el tiempo en pantalla de forma gradual, esto sin llegar a superar la barrera de las cuatro por días.

¿Cuánto tiempo es recomendable que un niño esté en el celular?

El tiempo en pantalla recomendado puede variar según los siguientes rangos de edad:

Menores de 2 años: contacto cero con el celular

De 2 a 5 años: máximo una hora al día

De 6 a 12 años: de 1 a 3 horas por día

¿Cómo generar confianza en los niños sin provocar presión?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.